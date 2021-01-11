《老照片說故事》老照片釋疑

作者父親留下的老照片。

在先父留下的相冊中，發現一張老照片，不知攝於何地？膝下的小孩是哥還是妹？因為父親於一九四九年捨家為國，隻身隨蔣部去台灣 ，退休 移民美國 ，遺下我們十兄妹在大陸；倖存八個於一九八○年代才先後攜家帶眷飛美國團聚，幼小對前事模糊不清。於是，大家七猜八湊才弄明白。

戰時期，記得我大約七歲，家父曹振鵬（字鴻畧）率軍政部第四會計分處駐紮南嶽祝聖寺，辦過一期計政人員訓練班。據二哥（已故）說，他當時看到第九戰區司令長官薛岳的信函，都是客氣地以振鵬兄相稱。實際上，家父比薛岳年齡小很多，軍銜也低幾級。所謂不怕官，只怕管，家父的四會計分處管第九戰區的糧餉發放與稽核故也。

抗戰勝利，家父獲頒金質勝利勳章。共軍臨南嶽衡山時，母親害怕地叫我把父親的勳章等證件丟掉，我將其投入菜園泉水井。

我看到這張照片，知道家父在南嶽辦過會計訓練班，但「旅筑」不知是什麼地方？盈嶽弟說三十四年應該是民國三十四年（一九四五年）十月二十三日。我想此時不是在重慶就是南京，乃遍查四川江浙各省，沒有發現帶「築」字的縣市鎮名。想了幾天，猛然醒悟，「築」者，「蜀」也！湖南讀音相同。因軍政部第一期計政訓練班由家父主持四會計分處在南嶽開辦，桃李四方，其中多有湘籍，在重慶時合照，請相館人寫上旅築（蜀），蜀人聽音為「築」，也不多問，開了這樣一個大玩笑。

確定了攝此照片的地點時間，就知道小孩是舍妹曹盈川，原本她自己也認不出來。前排右一為吾叔曹國權，曾任教於在南嶽時開辦計政班的教官。