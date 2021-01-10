當然，如果羊倌帶上一隻狗，牠就能幫助把羊群攏住，同時盡早發現附近是不是有餓狼。所以，我們去放羊的時候，都會從村裡帶上一隻狗一起去放羊。羊群吃了草，要喝水。中午，羊倌把羊群趕到溝裡的小河裡喝水，由於塬上沒有水，羊群回村後沒水喝，所以羊倌一定要讓羊群中午把水喝飽。

但是天熱的時候，羊群喜歡躲在陰涼的地方而不去喝水，羊倌就要把羊圈在河邊有陽光的空地上，讓牠們曬太陽。羊群曬熱了，就會去多喝水了。趁這個機會，羊倌也會在河邊燒點兒開水，吃些乾糧。

如果是羊的產羔季節，一群羊會有十幾隻甚至更多的小羊羔出生。羊群白天去山溝吃草，小羊羔幼小不能去。放羊出圈時，要防止小羊羔隨著羊群跑到圈外來。

白天，小羊羔在圈裡一聲聲、奶聲奶氣地呼喚羊媽媽；如果你把一隻手伸進羊圈，伸開五指，會有五隻小羊羔分別嘬著你的每一個手指頭，嘬得你心裡直癢癢。

傍晚時分，羊群進村，羊媽媽們老遠就咩咩地呼喚自己的孩子，小羊羔們也大聲地回應著。羊群一進圈，羊媽媽便迫不及待地找到自己的孩子，小羊羔拼命地在媽媽的肚子下拱著羊媽媽漲得鼓鼓的乳房，使勁地嘬著奶，呈現一副動物母子情深的情景。

雖然羊圈的圍欄紮得高而緊，又密密地綁了很多酸棗刺，餓狼有時還是能跳入羊圈。一旦餓狼入了羊圈，羊群就會拚命地向圈內擠壓。每隻羊都想逃避被狼咬死的厄運。由於羊圈圍欄很高，餓狼無法把死羊帶走，它只能咬死幾隻羊，喝了血，吃些內臟，然後隻身跳出羊圈，但羊群裡卻可能會連踩帶踏死十幾隻羊。

山羊原來是準備長大賣了換錢，村裡只好把死羊分給各家各戶，來一頓意外的美餐。有時，我猜想，羊圈最裡面的山羊以為最安全，其實被踩死的危險最高。如果山羊不都是只顧著自己的安危，而是幾十隻山羊一起衝向那隻餓狼，被踩死的很可能就會是餓狼了。

幾十年過去了，陜北塬上的平地種上了大片的蘋果 樹，坡地上都是經濟樹林。由於山羊吃草時把草根都會拔出來吃掉，對植被不好，村裡已經不允許山羊出圈，只能圈養。

村民們生活條件也變好了，想吃肉的時隨時可以買到，紛紛不再養羊了，我們當羊倌的經歷成了歷史。當帶著孫輩們在動物園 來看到黑山羊，我不由自主就會和他們講起當年做羊倌的經歷。他們則瞪著大眼睛，彷彿在聽神話故事。

➤➤➤陜北放羊（上）