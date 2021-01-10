「上周政戰部通報，這幾天東北季風強，營區內外要特別注意共匪的空飄心戰氣球。」我和輔導長在等部隊回來時，他對我說。「那麼巧，正好飄到我們營區？」我問。「這不容易，空飄氣球從廣東和福建沿海地區施放，飄過台灣 海峽，那麼遠來到台灣，落到這裡的機率很低。」輔導長接著說。「心戰氣球都是集中施放，看情形還會繼續飄過來。」

晚間十時，出去搜尋傳單的各班各排陸續收隊回來，排長將收集到的各種心戰傳單交給輔導長。前前後後鬧了一個鐘頭，任務結束，躺到床上已過十一時。

躺下沒多久，迷迷糊糊中，好像聽到「叩叩！叩叩！」敲門聲，起床，開門，一看是安全士官阿寶。阿寶有酒無量，喝沒幾杯就醉，他酒品好，醉了倒頭就睡，從不鬧事。傍晚他醉過睡過又醒過，醒來值十二至二安全士官。我看了看表，快二時了。

「這麼晚，什麼事？」「報告排長，空飄氣球。好多，傳單落得到處都是。」他緊張地說。「你快去叫醒連長輔導長，馬上緊急集合。」我對他說。

輔導長的顧慮成真，共匪真的是抓緊氣流方向，順風放了許多空飄氣球。我著裝完畢後，「嗶！嗶！嗶！」吹響緊急集合哨。這種事要果斷處裡，否則戒嚴時期，後果難測。幾分鐘後全連集合完畢，整理好隊伍，交輔導長指揮。

輔導長像上次一樣，如此這般，交代了一番。接著，全連以排為單位帶開，軍營圍牆內、圍牆外、人和人間隔三公尺，地毯式前進，徹底搜索。暗夜寂寥，只有到處都是的手電筒光線左右照射。凌晨近二時，各排回來，收集的共匪傳單上繳。警報再次解除，躺到床上時已近四時。那一夜，睡沒有幾個鐘頭。

天亮，一切恢復正常。早點名後，清潔打掃時，還有零星的傳單從掛著的樹梢飄落，充員兵撿拾後一一上繳。早飯過後，輔導長要求我派兩名公差到他辦公室，協助整理收集好的共匪宣傳品。

中午休息時間，我去輔導長室轉了轉，他辦公桌上、地上，都堆滿了一綑綑整理好的共匪空飄傳單。我翻了翻，幾張印象特別深刻，其中一張是台灣空軍飛機在浙江被共匪擊落的殘骸，和駕駛員支離破碎的軀體照片，照片慘不忍睹，看了怵目驚心，中央斗大的字「不要為美蔣送命！」。另一張綠底黃字，寫的是「溫暖幸福的家庭」，附一張投降國軍在大陸娶妻生子的照片，其他都是大陸各地風景，或社會活動的片段。

這些傳單印刷粗糙，文字拙劣，對我不起作用，或許會影響大陸來台老兵的心情，所以上級三令五申規定，收集後即刻上繳，嚴禁傳看和收藏。

一周後，政戰部表揚我們收繳共匪心戰傳單迅速確實，獎勵加菜金五百元。周五下午榮團會過後的晚餐，全連加菜，有魚有肉像過年一樣，大家都吃得高興。

時過境遷，後來兩岸解凍，恢復往來。大陸遷台的退伍老兵，不需心戰傳單的引誘宣傳，都紛紛返鄉探親。五十多年後，退休 後寄居美國 ，戒嚴時期，軍旅生涯中，那一個不平靜的夜，每一個細節，經常會鮮活的從我的記憶中喚回。

➤➤➤那一夜，不平靜！（下）