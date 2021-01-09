《老照片說故事》爸爸，我以你為榮

作者父親八十年前的舊照。

這是一張八十年前的老照片，照片中背著飛行包、準備登機出任務的人就是我的爸爸──楊秉傑。一個大時代中的小人物，他沒有赫赫的戰功，沒有做過大官，最後過世前仍然念念不忘國家給他的恩德。他常常跟兒女們說，這一生最平穩的日子就是在台灣 的幾十年。為了中華民國默默付出一生，我想幸運的是，他沒有看到現在的台灣民主。

我們老家在雲南省陸良縣馬街，那是一個小地方，曾祖父是小地方的大人物，曾做過馬幫的生意，所以擁有些人馬。中法戰爭之際，隨著清軍攻入越南，因戰功被封為「振威將軍」。爸爸在南京中央大學森林系唸到三年級，日本 人侵略中國 愈來愈急，就像很多年輕人一樣，爸爸也投筆從戎，考入了中央航校（杭州筧橋）第五期、畢業以後隨即投入了抗戰的洪流。

這張老照片中的飛機是一架雙翼機、為什麽要兩個翅膀？爸爸跟我說，因為引擎的推力不夠大，所以兩個趐膀增加它的浮力。這架飛機不適合空戰，應該是一架偵察機，默默的出發，靜靜地回來，碰到敵機只有走為上策，這也是在八年抗戰無數次的任務中能夠全身而返的原因。

但是，這不代表沒有危險。一次機械故障，迫降在上海吳崧江口；另一次任務完成後返航，卻遇到風向突變為大逆風，更面臨油料不夠，最後迫降在北方一處麥田裡。村民們將飛機層層包圍，爸爸坐在飛機裡好幾個小時，手中握著那把給他們自盡用的手槍。村民們惡毒的眼神讓他做了一輩子的噩夢，後來有人通報了村長，村長趕過來一看，是自已國家的飛機，村民們才逐漸散去。

抗日戰爭中，中國與日本的軍力相差實在太懸殊，中國空軍以三百架老式戰機對抗日本二千七百架新式戰機，這場戰誰敢打？但是我們中國就艱苦的打了下來，我們的國軍以血肉築成了長城，一批批的上去，一批批的倒下，前仆後繼，這個國家才能夠延續下去。

我曾好奇地問過爸爸：「為什麼你不是飛戰鬥機而飛偵察機？」原來長官是針對每個人的個性作安排，爸爸個性冷靜，不易動怒，正適合偵察任務；如果好勇，情緒易動的，就適合飛戰鬥機（那個時代叫驅逐機）。還好爸爸飛偵察，否則可能就沒有我了。

到了台灣以後，爸爸因為年紀就不飛了。其後做過通信航管聯隊長、空軍指揮參謀大學副校長，最後逝世在一層二十四坪的公寓中。慶幸的是，那整間房子我在一個月以前，才親手為他油漆、整修好。當時我已出國十年，那是第一次回台探親，人生就像一場戲，也像是一場夢。

早期的空軍飛行員是千中選一，據說平均報考一千人中挑選一名，所以幾乎都是身體健壯，五官出衆，很受當時年輕女孩的青睞。一個國家、一個民族的廷續，就是靠那一個個的無名英雄無私的付出，他們就像一顆顆螺絲釘，組合成一個堅強的個體。爸爸和他們的同袍們就是那一顆顆的螺絲釘，我以他們為榮。