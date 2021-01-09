七○年代，我們在陜北農村下鄉落戶時，曾經被生產隊派去做羊倌，就是放羊。說到放羊，很多人腦海裡出現的是，藍藍的天上白雲飄，潔白的羊群在綠油油的草原上慢慢地挪動，悠閒地吃著草。

陜北放羊可不是那樣的。在陜北，多數的羊是黑山羊。牠們披著一身黑毛，四隻羊蹄可以攀爬陡峭的山坡。與牛不同，羊的眼睛雖然大，但瞳孔是長條形，大而無神。一個羊倌放的羊群有七、八十隻。放羊說起來容易，這裡頭可有不少竅門。

首先是把羊群從羊圈裡放出來。羊在裡面憋了一夜，又餓又渴，羊圈門一開，牠們都爭先恐後地向外跑。羊倌要數清楚這群羊有多少隻，心裡有數，以便晚上回來時清點，防止羊隻的丟失。可是怎麼數呢？羊倌要把住羊圈的門，只留一隻羊通過的縫隙。但是，羊群蜂擁而出，速度很快，羊倌要一眼看五隻羊，嘴裡數一個數，即五隻一數。同時還要管住已經出圈的羊不要亂跑，最後查看圈裡有沒有剩下沒出圈的羊。

等到羊群都出了圈，羊倌關好圈門，下一個問題是去哪兒放羊。塬上的平地和大塊的坡地都種了莊稼，羊群不能禍害莊稼，放羊只能到陡峭的山溝坡上去，那裡有的長著各種野草，有的長滿了一人多高的灌木梢林。山羊天生就有在峭壁上攀爬的本領，牠們在懸崖峭壁上如履平地。放羊的人可沒有這本事，只能在峭壁的邊緣上引導著羊群。

有時羊群進了梢林，羊倌只見梢林的灌木晃動，看不到羊群。好在羊群裡有頭羊，其他羊都會跟著頭羊走，羊倌要管住頭羊，又要督促落後面的羊不要因貪吃而掉隊。更重要的是，羊倌要盡量不讓羊群散得太開，避免餓狼趁機叼走落單的羊。

怎麼管住頭羊，引導羊群呢？羊倌用放羊鏟，就是木棍的頭上有一個小鐵鏟，鏟下一小塊土圪瘩，去打走錯路的頭羊，直到牠走對路為止。還有，有經驗的頭羊也懂一些陜北話，特別是罵人的話。羊倌惡聲惡氣地大聲喊出一連串髒話，問候了羊的爸爸媽媽爺爺奶奶，頭羊就知道自己走錯路了。我們當年為了放羊，只好學著說陜北的髒話。我曾經看到一位當年被下放到農村的留美博士揮著鞭子放五、六隻綿羊，綿羊根本不理會他的吆喝，到處亂跑；他氣急敗壞地在後面一邊追，一邊大喊，「站住！站住！」可見，羊倌能說羊能懂的話十分重要。

➤➤➤陝北放羊（下）