那一夜，不平靜！（上）

一九七○年，我軍校畢業，在二軍團通信支援連當排長，連隊駐紮在台灣 台中潭子新興營區。當年是戒嚴時期，金門炮戰打得正激烈，軍中和社會氛圍都緊張。話雖如此，部隊不下基地，沒有戰備，日子都在閒適中度過。

十月的第三周，我輪值星，周末不得外出。周日收假那一晚不平靜，我經歷了軍旅生涯至今難忘的一個漫漫長夜。

那天傍晚，假日的營區像往常一樣安寧。日近黃昏，晚霞絢麗，把營區哨所旁幾棵高大鳳凰木的樹梢染得通紅。我在營區四周巡視了一遍，假日快要結束，收假時間將到，回家探親的、出去遊玩的官兵，三三兩兩陸續歸營。

老士官阿寶沒出去，五時多就拿著他的搪瓷大飯碗，磨蹭在連隊廚房邊；晚飯的幾個菜剛炒好，他就各打了一瓢，連同冒著煙熱騰騰的白米飯裝滿一大碗，拎著一瓶紅標米酒，蹲在士官宿舍門邊一面吃，一面喝。

阿寶是從大陸隨部隊抵台的老兵，不識字，別人都升士官長了，他還是士官；但他也不介意，只要有飯吃，晚上有酒喝，日子就過得愜意。沒多久，連長、輔導長也都回來了，他們家都在營區附近，來去方便。

天全黑了，營區內燈光陸續點亮，是個溫柔恬靜的夜晚。快到九時晚點名的時間，人員都在連集合場附近閒聊，等著晚點名。我看了一下手表，九時正。「嗶！」長哨音一聲，「晚點名，集合！」各班各排隊伍排好，人數清點完，我發令：「晚點名歌，預備─唱！」。

「大哉中華，代出賢能，歷經變亂，終能復興。蔣公中正，今日救星，我們跟他前進，前進，復興，復興……。」剛休假回來，晚點名歌唱得有氣無力。歌還沒唱完，突然，空中一閃一閃的，像落雨一樣，飄下一張一張小紙片，嚇了我一跳。我抬頭看，夜空黑暗，點點繁星中隱隱約約看到幾個白色氣球，高高低低，緩緩飄落。

「碰！」的一聲悶哼，一個氣球在低空炸開，一張張紙片像飛舞的蝴蝶一樣紛紛飄落，大部分飄到營房圍牆外，零星幾張飄呀飄的，飄到正在晚點名的隊伍上空。

整理好的隊伍一下亂了，幾個充員兵一蹦一跳，一把抓住飄到頭頂上的紙片，抓到後幾個人擠著圍著看。

「嗶！嗶！嗶！」我吹了幾個短音，要大家注意。「站好！不要亂，拿到落下紙片的，站出來。」

依標準作業規定，我把隊伍交給連長，連長是老行伍，知道這類事情歸輔導長管，把部隊轉交給輔導長指揮。

「各排排長帶隊，每個排第一個班在營區，兩個班到圍牆外，東西南北四個方向展開，密集搜索，把飄下來的東西收集起來，一個小時後集合。」輔導長一口氣下達命令，他心裡有數，知道這是共匪空飄汽球落下的心戰傳單，上級規定，必須馬上收繳，避免影響軍心。很快，隊伍都帶了出去，連集合場恢復寧靜。

➤➤➤那一夜，不平靜！（下）