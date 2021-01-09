我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

那一夜，不平靜！（上）

安少校

一九七○年，我軍校畢業，在二軍團通信支援連當排長，連隊駐紮在台灣台中潭子新興營區。當年是戒嚴時期，金門炮戰打得正激烈，軍中和社會氛圍都緊張。話雖如此，部隊不下基地，沒有戰備，日子都在閒適中度過。

十月的第三周，我輪值星，周末不得外出。周日收假那一晚不平靜，我經歷了軍旅生涯至今難忘的一個漫漫長夜。

那天傍晚，假日的營區像往常一樣安寧。日近黃昏，晚霞絢麗，把營區哨所旁幾棵高大鳳凰木的樹梢染得通紅。我在營區四周巡視了一遍，假日快要結束，收假時間將到，回家探親的、出去遊玩的官兵，三三兩兩陸續歸營。

老士官阿寶沒出去，五時多就拿著他的搪瓷大飯碗，磨蹭在連隊廚房邊；晚飯的幾個菜剛炒好，他就各打了一瓢，連同冒著煙熱騰騰的白米飯裝滿一大碗，拎著一瓶紅標米酒，蹲在士官宿舍門邊一面吃，一面喝。

阿寶是從大陸隨部隊抵台的老兵，不識字，別人都升士官長了，他還是士官；但他也不介意，只要有飯吃，晚上有酒喝，日子就過得愜意。沒多久，連長、輔導長也都回來了，他們家都在營區附近，來去方便。

天全黑了，營區內燈光陸續點亮，是個溫柔恬靜的夜晚。快到九時晚點名的時間，人員都在連集合場附近閒聊，等著晚點名。我看了一下手表，九時正。「嗶！」長哨音一聲，「晚點名，集合！」各班各排隊伍排好，人數清點完，我發令：「晚點名歌，預備─唱！」。

「大哉中華，代出賢能，歷經變亂，終能復興。蔣公中正，今日救星，我們跟他前進，前進，復興，復興……。」剛休假回來，晚點名歌唱得有氣無力。歌還沒唱完，突然，空中一閃一閃的，像落雨一樣，飄下一張一張小紙片，嚇了我一跳。我抬頭看，夜空黑暗，點點繁星中隱隱約約看到幾個白色氣球，高高低低，緩緩飄落。

「碰！」的一聲悶哼，一個氣球在低空炸開，一張張紙片像飛舞的蝴蝶一樣紛紛飄落，大部分飄到營房圍牆外，零星幾張飄呀飄的，飄到正在晚點名的隊伍上空。

整理好的隊伍一下亂了，幾個充員兵一蹦一跳，一把抓住飄到頭頂上的紙片，抓到後幾個人擠著圍著看。

「嗶！嗶！嗶！」我吹了幾個短音，要大家注意。「站好！不要亂，拿到落下紙片的，站出來。」

依標準作業規定，我把隊伍交給連長，連長是老行伍，知道這類事情歸輔導長管，把部隊轉交給輔導長指揮。

「各排排長帶隊，每個排第一個班在營區，兩個班到圍牆外，東西南北四個方向展開，密集搜索，把飄下來的東西收集起來，一個小時後集合。」輔導長一口氣下達命令，他心裡有數，知道這是共匪空飄汽球落下的心戰傳單，上級規定，必須馬上收繳，避免影響軍心。很快，隊伍都帶了出去，連集合場恢復寧靜。

➤➤➤那一夜，不平靜！（下）

台灣

上一則

網課趣事

下一則

政治

延伸閱讀

擴大軍方族裔多元化 代理國防部長簽備忘錄

擴大軍方族裔多元化 代理國防部長簽備忘錄

極右派鼓吹川普 引「叛亂法」動用軍隊阻拜登就任

極右派鼓吹川普 引「叛亂法」動用軍隊阻拜登就任
《老照片說故事》翁同龢大宅

《老照片說故事》翁同龢大宅
甘肅新兵「揚言輕生」 遭除名嚴懲…升學就業都難了

甘肅新兵「揚言輕生」 遭除名嚴懲…升學就業都難了

熱門新聞

故宮收藏了十幅明太祖朱元璋「醜像」，與兩幅明太祖「正常」的畫像。當兩者一起展出，顯然「醜像」(左)比正常畫像(右一)受歡迎。記者陳宛茜／攝影

「史上最醜皇帝像」 台北故宮首展 觀眾驚呼：醜爆了

2021-01-03 16:03
維也納愛樂樂團新年音樂會1月1日在奧地利維也納金色大廳首次以無現場觀眾方式舉行。圖為金色大廳檔案照。(取自維基百科／由 Li Sun - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14154495)

維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

2021-01-01 20:01
威爾醫師。（圖片提供．威爾醫師）

一切都是緣

2021-01-05 02:02

母子情仇

2021-01-02 02:00
2015年5月12日香港茶聚，左起：李孝悌、李歐梵、鄭培凱、鄢秀、李子玉、余梅芳、鄭愁予。（圖片提供．鄭培凱）

懷念梅芳

2021-01-06 02:02
再度綻放生機的一品紅。（荊棘．攝影）

一品紅的一年

2021-01-02 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外