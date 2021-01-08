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一九七六年的寒冬

璽淳

一九七六年夏天，河北唐山發生芮氏規模七點八特大地震，死亡二十四萬之眾；臨近的天津和北京受到嚴重波及，其中天津百分之八十的房屋建築受到損壞。

當時我年幼，跟父母住在天津鄉下，凌晨地動山搖，全村的土坯房子嘎吱嘎吱地響，待我們逃出屋子，地震已經平息。

天色陰暗，下著小雨，村民驚恐中聚攏在空曠的地方，老人孩子圍成一堆，有個產婦抱著嬰兒坐在中間，成年男人開始商量如何避險自救。

村裡的蔬菜大棚成了我們第一個根據地，一家挨一家地搭起臨時床鋪，每個孩子都被叮囑，不許亂跑，萬一感到地震，就馬上跑出去，大棚的頂上有三角鐵，砸下來要人命。有個不良於行的老頭，半躺在那裡，他的眼淚沒乾過，幾個青壯年跑過去安慰他說，餘震再來，第一個背他出去；他露出一個比哭還難過的笑容，後來我再也沒見過他。

忙亂過一陣子後，各家搭起自己的防震棚，幾根竹竿蒙上塑膠薄膜，就是一個家。我不記得當時如何做飯、吃飯、洗衣服，大概都是在露天吧；印象深刻的是，防震棚裡悶熱潮濕，蚊蟲肆虐，被咬得滿身是包，大家見面談話時忍不住癢，手在衣服裡抓撓，誰也不以為怪。直到秋天，才免去蚊叮蟲咬，可以睡安穩。

那時收音機在鄉下是稀罕物件，很多消息來自口耳相傳，傳言說冬天還有大的餘震，村民們都不敢搬回房子裡住。到秋天，紛紛在各自的院子裡搭窩鋪，準備過冬。用木料搭起一個框架，頂上覆蓋茅草和油氈，四周用塑膠布和毯子圍起來；只有門沒有窗，門上釘著透明的塑膠布，推門進去就脫鞋上床，轉圜的空間非常有限，這就是窩鋪。萬一地震，蓋窩鋪的材料輕，即使倒了，最多傷人，不至於要命，所以那裡成了我們的避難所，雖然裡面又黑又冷。

好像餘震隨時會來，大人們擔心孩子來不及跑，嚴格禁止孩子回屋子裡去。冬天天黑得早，大人在屋子裡做晚飯，趁熱端到窩鋪裡，坐在床上一家人共餐，吃飯時點一支蠟燭，熱氣繚繞，是一天中最溫暖的時刻。飯後父母去洗鍋刷碗，我們就在窩鋪裡發呆，沒有電視、收音機，甚至沒書讀，真的是發呆，心心念念父母趕緊忙完過來。

村裡有個調皮的孩子，他趁父母回屋子的時候舉著蠟燭玩，一失手，蠟燭掉在床上，引燃床單被褥；幸好大一點的孩子手腳快，及時撲滅，人沒受傷。被褥燒破了也得將就著用，因為當時物資緊缺，商店根本不供應棉花棉布。

母親給我買到一件秋衣，那是託了關係在倉庫裡翻騰出的庫底子。棉襖裡面套一件秋衣，好像穿了兩件棉襖，真暖和。

北方冬天零下十度左右，白天大概零度，小孩子跑跑跳跳，不覺得冷，到晚上在窩鋪裡我們總蓋著棉被，半躺半坐著，吃完飯，手腳是熱的，漸漸就冷下來，趁著熱乎，趕緊睡覺，但是半夜經常被凍醒。母親去村裡醫務室，要來裝葡萄糖水的空瓶子，裡面灌滿熱水，給我們抱著取暖。有一回，熱水瓶的瓶塞老化漏水，半夜浸濕棉被，一家人只好緊縮在一起度過一夜。

村裡有一對老夫婦，他們沒兒沒女，在窩鋪裡住受寒，雙雙感冒，臥床不起。幸好有村幹部及時發現，發動大家輪流送飯，送熱水，解決燃眉之急。有人看他們棉衣太單薄，就跟武裝部陳明苦情，特殊照顧他們兩件軍大衣，老兩口一人一件，白天穿，晚上蓋。病好以後，白天他們出來曬太陽，蔥綠的軍大衣，一張布滿皺紋的臉，完全違和的畫面，我總也忘不了。

冬天夜晚北風呼號，窩鋪裡風聲更大，聽著風聲，我感到害怕，心裡默念母親快點過來作伴。估摸著她該來，還沒來時，我就大聲喊母親，隔一會兒喊幾聲，其實大風早就把我的喊聲颳跑了，母親在屋子裡什麼都聽不見。臨睡前，母親忙著燒水，反覆給我們換熱水瓶，儘量讓我們暖和一點，有母親照顧得周到，一家人都沒生凍瘡。

我們在窩鋪裡熬過寒冬，第二年夏天才搬回屋裡住，傳說的餘震一直沒震。一個冬天的苦寒，讓我們自小體會什麼是艱苦，以後的生活遇到任何困難，都能安然度過。一九七七年後，國家撥亂反正，逐步改革開放，日子越來越好，父母說我們這一代趕上好時候了。

地震 北京

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