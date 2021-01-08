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熱炕頭的溫馨

劉清洲

我的故鄉位於魯西北，那裡的氣候四季分明，夏天流金鑠石，冬天則滴水成冰。已屆耄耋之年的我坐在暖氣邊，又想起了七十多年前的熱炕頭。

那時農村冬天的臥室裡沒有專門的取暖設備，但每個人家裡都有炕，這炕除了供睡眠之外，還兼有取暖的功能。平時，炕就和鍋灶相通，燒火做飯時的餘熱通過炕再到煙筒排出時，便可使炕加溫，離灶最近的炕頭則近水樓台地先熱了。要想讓整個炕都熱起來，還需要熰炕。

熰炕就是把碎柴草通過炕下面預留的小洞，填到炕的空隙裡面，然後將柴草點燃，使其慢慢地燃燒，整個炕就會變得很溫暖。

在七十多年前，冬天的晚上吃過晚飯後，我們一家人就在這熱炕上，各自擁被而坐。雖然室外北風怒號，這似乎與我們毫無關係。坐在熱炕上的我們一家人依然是感到溫暖。

就這樣，大家天南海北地打開了話匣子。我們是個基督教家庭，首先由母親按照慣例講耶穌基督的故事。以增添我們的靈性。我們聽得饒有興趣，有時也會唱上幾首的讚頌耶穌的歌曲。因為我們也是個知識分子家庭，所以家中藏書很多，這就給我們提供了一個能夠博覽群書的環境。

我哥哥快小學畢業了，在這熱炕頭上，口若懸河地給我們講述著書中的故事：賣火柴的小女孩、司馬光砸缸、王祥冰魚、孔融讓梨、曹沖秤象、韓信乞食漂母、班超投筆從戎、西遊記中的孫悟空等。學齡前的我聽到這些故事，感到非常的新奇和有趣味。

輪到我講時，只好把白天與玩伴們的遊戲和過家家，添枝加葉地渲染一番，其中摻雜著孩子們的趣事、餿事，有時就會引起我們的哄堂大笑。隔三差五還要吃一些花生、瓜子等零食，我們邊吃邊談著，更有一番情趣。有時不知什麼時候睡去的我，被母親放到溫暖的被窩裡，睜開眼又是一天的早晨。

母親、哥哥都已分別離我而去，我還是不時地想起這溫馨的珍貴時刻。

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