《老照片說故事》成長的第二代

馬克和葛瑞絲的小時照片。

照片中胖嘟嘟的小男孩──馬克，今年已經三十五歲，日前奉命暫離公職，整裝待發去軍營執行一年醫療行政的任務。笑盈盈彎下腰握著小男孩雙手的是他姊姊──葛瑞絲，如今也三十九歲了，育有一兒一女，是位能幹的職場菁英和賢妻良母。馬克和葛瑞絲是我的外甥和外甥女，我有幸從旁了解他們一步步自幼小邁向今日的成長茁壯。

捕捉到這溫馨可愛的一幕：甜美的小姊姊牽扶著跌跌撞撞學走路的弟弟，是他們的外公、我的父親，來美國 第一次和外孫兒女團聚。父親擅長攝影 ，照相機總不離身，取景的瞬間和角度比我們都拿捏準確。

那年春寒料峭的四月天，一家三代漫步在芝加哥郊區的小城裡。葛瑞絲騎著小腳踏車，看看停停；馬克挺個小圓肚子，東倒西歪的邊走邊玩。爸爸不時按下快門，留下不少姊弟倆天真逗趣的畫面，就數這張格外傳神。照片裡，姊弟互相扶持的天真無邪，流露無遺。從那一刻起，數十年來，兩人住在同一個城市裡，彼此關懷照應生活大小事，手足情深。

馬克從小就有強烈的愛國情操，念大學時，他毅然決然加入美國軍隊預備役，並按時接受密集的軍事訓練，畢業後進入職場不久，旋即被徵召到伊拉克服役一年。當時伊拉克戰事風雲詭譎，馬克毫不猶豫地挺身前往，進入陌生的不毛之地、置身焦炙的嚴峻氣候、承擔高風險的運輸支援任務，然而他傳回來的訊息和影像總是爽朗自信。親友們總會憂心忡忡，卻引以為傲馬克勇敢深入前線，無私的奉獻。他的爺爺和外公都曾經是中華民國的軍人，這彌足珍貴的傳承竟也飄洋過海在第三代發光，老人家在天之靈，必定以他為榮。

自伊拉克平安回國後，馬克再接再厲完成碩士，而成為水利工程師。繁忙工作之餘，他繼續接受軍事常規練習，同時志願參加急救與醫療相關訓練，順利晉階為陸軍中尉醫療行政官。值此疫情 肆虐時期，基於他的專長、歷練和能力，而被軍方召集履行一年特定任務。縱然不捨他必須再度犧牲小我以服務國家，我們衷心祈禱他一切平安順利。

三十四年前的老照片裡，兩個懵懵懂懂的小小孩，如今都擁有了自己揮灑的天空。姊弟倆已經找到他們的定位和方向，展翅高飛，自由翱翔。