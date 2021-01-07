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《老照片說故事》我們的嬉皮士好友

文、圖╱巫嘉清
尼爾森是嬉皮士，有一頭金色大捲髮，永遠是T恤、牛仔褲。
尼爾森是嬉皮士，有一頭金色大捲髮，永遠是T恤、牛仔褲。

外子結業後第一份正式工作在北灣一家頗大的醫務中心，那裡有老中青不同年齡的各路醫師，外子面對新人新環境，有適應期的壓力。尼爾森醫生屬於年輕的一群，他喜歡外子的純正樸實，帶著我們一起玩樂，成為難忘的好朋友。

尼爾森是嬉皮士，他有一頭金色大捲髮，永遠是T恤、牛仔褲。由於他的醫術醫德都傑出，他的團隊和病人都喜愛他，毫不介意他白袍下的衣著。

他的人生觀和日子都過得與衆不同，在其他大多數醫生們都汲汲營營為如何減稅、如何投資積蓄退休金傷腦筋時，他逍遙自在過日子，月薪的兩張支票，一張進貢山姆叔叔，一張自己盡情花用，無需煩惱。我問尼爾森真不擔心年老時的生活？他笑說：「我潛水、跳傘、開快車，都是可以隨時報銷的玩意，所以我不可能長命百歲，不需為老年擔心！」

尼爾森喜愛跳傘，醫療中心承辦一家醫院的急診室，醫生們輪值上班，若醫院的員工看到醫院走廊上放置著長長的包袱，便知道尼爾森在急診室當班，一下班就要趕去跳傘，無暇回家取裝備。

醫院職員也知道他愛開快車，常被交警攔下，他告訴警員他趕著去急診室救急，有交警不相信，真的「保送」他到醫院，並跟著他進入以求證。這時任何一位護士見到有交警跟著，便會馬上大聲叫喊：「尼爾森醫生，怎麼這樣久才到？請快點進去，病人很危急！」他便快步跑到後面去了。因為他人緣好，醫院裡上上下下的人都能隨時為他演這場戲。

尼爾森的房子不小，但起居室很妙，沒有家具，只有特製的一張寬大水床，可容十個、八個人舒服地躺在水床上聊天休息。這是大家最喜愛流連的地方。

尼爾森好客熱情，在他們家常有派對，滿屋人進進出出室內游泳池，有人開始裸泳，他也自在地加入。我們第一次看到這種場面頗為震驚，但幾次之後，我們也能見怪不怪，視若無睹了。

尼爾森和女友常能找到好音樂節目度周末。一個晚上，他帶我們到一家酒館參加「唱歌音樂會」，一位歌手彈著吉他唱熟悉的歌，大家都開心加入，他邊說笑話邊喝酒，讓聽眾隨著他乾杯。

散埸時，全場聽眾心滿意足地大聲唱著「M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E 」（米奇老鼠社歌）快樂地離開。幾十年來音樂會去過無數，這一個是我最難忘的。

跟尼爾森玩在一起的兩年，見識過許多我們成長在保守傳統文化中，沒有經歷接觸過的人事物；大開眼界之餘，對尼爾森能認真工作，童心未泯，熱愛生命等優點，都令我敬佩喜愛。只可惜如他自己說的，不擔心老年，真的在未衰老殘弱前便辭世。為朋友們留下難忘的回憶與懷念。

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