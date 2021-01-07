蘇州農村的婚禮（下）

當時每八人圍繞一張方桌的四邊用膳，佳餚多以中碗或少許大碗盛裝，礙於方桌面積有限，盛菜器皿只好向「空中」發展，每桌都疊架到三層之高，可見江南水鄉之富庶。

再者，我們所坐的長凳實際上長度有限，只能約略容納兩位成人罷了，且縱面更為狹窄，寬度恰是我張開手掌的拇指到小指的間距，約莫二十公分出頭的光景。這讓我回憶起服兵役之初、在新兵訓練中心的大餐廳內；每回用餐時，教育班長嚴格要求新兵必須背桿打直，臀部只能坐在長板凳上的三分之一處，如果此時沿用這套軍事訓練標準，屁股就有滑落到地面之慮了。

酒足飯飽之際，司儀把今日的喜慶活動帶入了壓軸重頭戲。左右人員把主桌上的碗筷菜渣移除騰空，搬來一只挺深的大盆子置於主桌正中央。司儀手中拿著一份已經事先謄寫好的名單（應為親友名單），逐一報名，並宣布在表單上各人已經應許的禮金數額。而被司儀叫喚到的親友，需要穿越人群，趨前來到主桌，將等量的許諾禮金數額，在眾目睽睽之下投入大盆之中，這種透明直接、簡單粗獷的作法，倒讓我大開眼界！

猶記得其中最大的一份贈禮是兩千元人民幣 ，待司儀宣布某人名諱及兩千元的金額後，在繼之而起的驚歎聲中，只見某位男士上前將手臂伸到大盆上，待手掌一鬆，二十張百元大鈔如天女散花般飄入盆中，可謂精彩絕倫！周圍觀眾也隨著每個單位（每人、每對夫婦、每個家庭）提供不同金額的彩禮，喝采聲此起彼落，渲染力十足，著實炒熱嚴冬長夜的室內溫度。

壓軸戲結束以後，來自新娘一方的「大軍」開始打道回府，我們也趁機離席，和余老闆一行登上了轎車，準備返回蘇州市區。至於當年有沒有「鬧婚」、「過五關斬六將」等的戲碼，我們既未參與也不懂蘇州話，故也就不得而知了。

兩年之後，我簽字接受了美國 加州矽谷某電子公司的工作邀約，只需等待美國政府的H-1工作簽證 核發，和到美國在台協會面試即可赴美成行。我於是趕忙商請原籍蘇州的太座，在三周內緊急張羅了一場我們自己的婚禮。

不過這場同在蘇州冬季的西式婚宴，擴音器內播放的是輕音樂、事先準備的是西裝禮服、和飯廳服務員專業有序的上下菜節奏等，一切「照表操課」步調順遂，所以流程中我除了對太座秀美端莊的容顏，和她遠自武漢而來的大舅舅主持致辭之外，反倒沒有較深刻的印象。只記得藉著敬酒被灌醉的窘狀，反而幫了我忙裡偷閒小憩片刻，致酒醒後精神百倍，也就毋負良夜春宵了。而昔時東渚的古樸婚禮，連太座也未聞這種簡單粗獷的豪邁，反而不時會回到我的視野中，只可惜農村城市化和思潮西方化的現代蘇州，在今日也大概難尋二十三年前的場景了。

➤➤➤蘇州農村的婚禮（上）