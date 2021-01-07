傳聞要恢復高考（下）

孩子也很努力，起早摸黑，很少在午夜前上床，清晨又早早起來，背些語文、歷史、政治的內容；這些對他都不困難，但一碰到物理、化學和數學的內容，就摸黑隆冬，深入不下去，我們也只好耐心鼓勵。我們經常強調「成功就是機會加努力」，現在國家需要人才，恢復了高考，給年輕人創造了機會，能否成功就看每人的努力了。我們要他一點一滴地弄懂前進，不要灰心，孩子也的確是下了苦功夫。

當時全國無書可讀，有出版社就把文革前的一套數理化基礎知識自學叢書再印出版，受到社會的歡迎，我們從北京 訂購了一套十來本，讓大兒子自己研讀。一些省市舉行模擬考試，我們就請親友和老同學把試題要來寄給我們；上海的妹夫很關心此事，多次手抄上海的試題寄給我們。

京滬的一些大學出版社也匯編各地的試題出版，一時成了搶手貨。我們大兒子就按這些試題一份份地操練，其實這些試題的難度就是文革前的初中水平，當時的實際情況也就是如此，只要有初中水平就很了不起，就能進大學。我有個初中學生很愛學習，文革時自學一些老課本，一九七八年一舉考進了科學院某研究所，當了研究生，不久公派留美。

我們中學適應形勢，就把招進來的高一新生按考試成績編班，成績最好的進火箭班，次一等的進重點班，其餘全是普通班。七、八個新生班，就一個火箭班，重點班一、兩個。前兩種班，配備有經驗的骨幹教師任課，學校的升學率全靠他們撐門面，普通班只要求能維持不出大問題即可。

我們中學教師無權無勢，靠教書吃飯養家，但有一項優勢：自己的子女成績差一點也可要求領導體諒，安排到火箭班或重點班聽課。學校領導也很關心教師子女的前途，要調動老教師的積極性，同時他們的子女也面臨同樣的處境，要我們老師多幫助。有一位領導的孩子基礎差，連續五年沒有考上大學，在不同的重點班複讀五年，最後終於像范進那樣登上龍門。

我們的老大一九七五年下鄉，基礎很差，一九七七年恢復高考，第一次招生 以兩分之差沒有錄取。那一屆學生，我們學校畢業近四、五百人，只考上一個學生，上了二、三流的糧食專科學校，大家就認為他是幸運兒。半年後第二次招考，我家的老大終於通過考試進入大學。考試前夕，我們對兒子千叮嚀萬囑咐，題不會做，不要心慌，不要把試卷草草就交了，要慢慢冷靜思考。

當時新出現國外引進的選擇題型，有ABCD四個選項，我們要他先做有把握的題，對沒有把握的題反覆思考，實在決定不下來，也不要放棄，一定要圈出一個答案，也許就碰對了。兒子也就耐心坐著思考，盡最大努力考好。等他考完出場，自行車保管站就只留下他一輛車了。老二回憶，有時他半夜醒來，看見他哥哥還在刻苦攻讀。

老大在高考之前抓緊時間，全年不看電影 電視，他的這個榜樣傳給兩個弟弟，也都是考前一年不看電影電視。我們家三個男孩先後都考上大學，在我們學校傳為佳話。有些老師的孩子學習不努力，畢業後當了工人，沒幾年就下崗，只得去擺攤混日子，他們的父母感慨甚之。

文革已過去近半個世紀，那場災難的記憶猶歷歷在心，希望國家要平靜理智，再不要發生那樣荒唐的事，歷史的教訓值得記取。

➤➤➤傳聞要恢復高考（上）