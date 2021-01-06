《老照片說故事》紅木書桌椅的故事

承載歷史的紅木書桌椅。

在父親家的書房裡，有一套紅木的書桌椅。父親提起它時，常常會說：「這是你爺爺家僅存的紅木家具了。」

這是一套民國年間的海派紅木書桌椅。桌體堅實而厚重，並沒有傳統家具複雜繁縟的裝飾；寫字台有多個實用的抽屜，抽屜上附有墜狀的銅飾圓形拉手。在桌腳的設計中，還融入了歐式家具纖巧精美的西洋風格，弧彎式的腿足有著柔和的曲線美感。

那只靠背椅的椅背上也刻有西歐風格的紋樣，椅腿的設計式樣和寫字台的交相呼應，都是洛可可式的「S型」腿和獸腳抓球足的風格。

這套桌椅擁有著二十世紀初海派家具的顯著特點：中西合璧、兼容並蓄，不僅有用料考究的傳統古典，還融入了歐式的別緻風情，可謂既美觀又實用。

爺爺生長在南方家境富裕的家庭。太爺爺不僅生意做得好，擁有不少的房產，還秉承了先輩的理念，重視教育 及品德的培養，家中自是一派欣欣向榮的景象。在二十世紀的二○年代，當家中的獨子爺爺迎娶奶奶這位來自上海、既有文化又賢淑的富家千金時，不惜拋下重金置辦了全套的海派紅木家具。

從戰火紛飛的軍閥混戰和逃亡四川及貴州的抗日戰爭，到後來的公私合營、抄家批鬥，爺爺也從一位擁有大學文憑、意氣風發的財經人士，變成了一位只能寄情於書畫、京戲，能講一口英文的閒雜人員。奶奶則從一位有著三、四個幫傭的富家少奶奶，成為了挑起家中生活大梁、養育九個子女、遊過街挨過批鬥的飽經滄桑的母親。

一家人最後擠在被公私合營後的自家大宅一角勉強度日，好在各位叔伯姑媽們都自強不息，在生活的夾縫中闖出一條條路來。

爺爺家中的積蓄、房產在多年的戰亂和運動中喪失殆盡，那些引以自豪的紅木家具雖然躲過了數次的戰爭，但有的因為生計而變賣、有的在抄家運動中或損壞或遺失，所剩無幾。這套紅木桌椅是當年奶奶送給五叔結婚時的禮物，得以逃過種種的災難。五叔過世後，父親為了紀念那些讓人唏噓的家族往事，保留至今。

在童年記憶裡，我還記得爺爺家大宅子裡那些精雕細琢的格窗。我常常著迷於那些生動精美的浮雕木刻，總想在一幅幅有著人物花鳥、亭台樓閣的圖畫中拼出故事來。

「這一面是紅樓夢，那一面是西廂記」，父親指著四面的格窗向我介紹著。「為什麼這些人的臉部都被毀壞了？」我對著那些被刀削斧鑿過損壞的圖案不解地問。「紅衛兵要破四舊，天花板四角的木刻裝飾也被切割掉了，連木地板都要掘地三尺啊。」父親歎了一口氣說。

如今再看這套爺爺家中僅存的紅木書桌椅，讓我對往昔歲月裡人與物的命運感慨不已。爺爺奶奶早已去世，不少伯伯姑姑們也撒手人寰；後來在一場莫名其妙的火災中，爺爺家的老宅毀於灰燼；接下來城市拆遷改造的進程裡，曾經的遺跡在歷史的長河中化為烏有，過去的一切都消失在今日的高樓大廈、車水馬龍裡。

我決定把這段書桌椅背後的故事寫出來，不僅是對歷史的緬懷與反思，也是對今後和平生活的寄望。