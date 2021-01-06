傳聞要恢復高考（上）

一九七六年「四人幫」倒台，文革的桎梏仍然束縛著人們的思想和行動，毛批示過的都不能改變。不久，圍繞「實踐是檢驗一切真理的指南」在報上展開討論，我們也沒有覺得有什麼重要意義，幾十年來這樣的大文章多了。

慢慢地我們明白，這個討論很重要，它就是針對文革以來的一些偉大創舉作出否定，例如，把廣大知識分子劃成「臭老九」，等同於「地富反壞右」和叛徒特務走資派；把季羨林、錢鍾書、楊絳這樣的高級專家，都打發到農場走「五七」道路，天天開荒挑大糞；把大批像劉少奇、彭德懷這樣的老革命打倒；廢除高考，把青年學生都弄到農村去開荒種地，造成人才斷層的嚴重危機。

七○年代初期，這種危機已經呈現，大學不得不開始恢復招生 ，但是執行很困難，交白卷成了「英雄」。當時實行推薦制度，說起來是經過工農兵推薦保送，但實際上權力操控，弊端叢生，有權力、有關係的人紛紛把自己的子女送進大學；個別領導被人揭發，被責令檢討，有位領導對此坦然自白「檢討一陣子，舒服一輩子」，他的想法是自己檢討一陣子，幾天就過去了，而孩子將來舒服一輩子，何樂而不為！

由於「學制要縮短」，我家的大兒子初高中只讀了四年，一九七六年下鄉插隊。我們是普通教師，無權無勢，兒子被安排到一個地勢偏僻條件又差、一個名叫「狼溝」的生產隊，經常要下到澇池挑水澆地、自己拉風箱做飯。碰到城裡開公判公捕大會，他們生產隊來人參加大會，會散以後，就到我們家吃飯，我們當然竭誠招待，兒子的未來就攥在他們手裡啊。

我們幾位大學老同學的子女遭遇都差不多，大家見面都是探討子女的前途。有位老同學消息靈通，聽到傳聞說鄧大人決定要恢復高考；因為一九六六年停止高考，到了七○年代末，人才斷層現象非常嚴重，文革的負面後果呈現了。我們聽到恢復高考的傳聞，就想讓孩子請假回來複習，於是通過在菸酒門市部當售貨員的老學生買到兩瓶西鳳酒和香菸，就去生產隊見隊長，請他准許孩子回來複習。

不過，我不會抽菸喝酒，見了隊長也不會敬菸，也不會多客套；隊長收了禮，聽了我的請求後冠冕堂皇地說，上面沒有下文件，他不好放孩子回家。隊長說得也是有理，我沒有辦成事。回來過了幾天，心裡著急，就派十二歲的老二去生產隊，說母親病了，要大兒子回來照料，總算把孩子叫回來。

老大一九六六年文革開始上小學，十年時間全是讀「語錄」、學「毛選」、按兩報一刊寫批判文章、開批鬥大會和「修理地球」，數學只會加減乘除，文化底子實在很差。我們想請理科老師幫忙輔導，老師們和他接觸了幾次，對他的底子有了瞭解，都歎氣搖頭。

➤➤➤傳聞要恢復高考（下）