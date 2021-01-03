《老照片說故事》天上掉下個林妹妹

作者珍藏的照片。

從前，有一個女孩，一直懸在我心靈一隅，從未對人說起。她贈給我的一張照片，被我嵌飾在心底；有時悄悄翻出來，看她深情款款的眼睛、精巧嬌嬌的容顏……如欣賞一幅畫，癡迷一首歌，陶醉在這幀風景裡。

一九八九年，我畢業一年多後，在一家雜誌做了編輯。一家北方著名文學刊物舉辦一次全國徵文，來稿太多，忙不過來，就請我幫助看稿並提送優秀作品。就是在這一堆稿件裡，我與她隔空相遇，她文筆柔美細膩，給我留下深刻印象。我不僅提了她的稿，還給她寫了信，信裡有我對她的稱讚及修改意見，並讓她寄來一張照片配發。記得很清楚，地址是杭州一所著名高校的宿舍，她當時還是中文系的一名學生。

不久，我就收到她的回信。拆開信，一張二吋的黑白照片先掉了出來，拿起一看，有點不敢相信自己的眼睛，這真的是作者嗎？還是哪位影視明星？一個娟秀精緻的女孩子，美麗面龐溢著詩情，一雙黑眼睛透著智慧，嘴唇小巧且有潤感，頭髮微彎飄逸，頸上繫一絲巾，甜美可愛。我不禁怦然心動，這豈不就是我尋找的夢中情人嗎？

一個文學男孩和一個文學女孩，我和她，於是有了心靈的碰撞，在彼此的書信中、詩文裡，在一條不算遠也不算近的郵路上。那時候沒有電腦，更不知手機 為何物，電話也是奢侈得不敢想；我倆只能在書信裡交流，在信紙和筆尖上表述，在小小的郵票上寄託美好願望。那一張小照片，曾在很長一段時間被我揣在胸前的內衣兜裡，無論去哪兒都帶著，彷彿她時時刻刻跟隨在身邊。

通過書信交往，我對她有了更深的瞭解。她的家族曾經錦瑟繁華，她是家裡唯一的女孩，是人人寵愛的小公主。她喜歡在文學和音樂裡領悟不一樣的人生，在青春懵懂的年紀，滿腦子塞滿「紅樓夢」和瓊瑤作品。

氣質美如蘭、才華馥比仙、感情純淨豐富、性情超逸絕俗的林黛玉，成了她的青春偶像。她把林黛玉寫的二十二首詩詞抄錄在筆記本裡，常一遍遍地讀，那首「葬花吟」甚至能倒背如流。我暗自感歎，難怪她與黛玉如此身像神似，原來蓄滿了紅學的底韻。

從陌生到熟悉，從相識到相知，我倆幾乎成了無所不談的好朋友，儘管彼此尚未謀面，也沒有契機談一場轟轟烈烈的戀愛，但我與她之間，有的是我對她的默默喜歡和她對我的深深信任。

一年後的深秋，江南正下著淒冷的小雨，她突然告訴我，她要出國了。對我來說，她這一步驚心，令我跌落萬丈深淵。雖然那麼地不捨，可我還是很清醒，也能理解她；她是自由的，她有自己的理想，我們只是朋友。「一個是水中月，一個是鏡中花。想眼中能有多少淚珠兒，怎禁得秋流到冬盡，春流到夏！」心中旋起這首歌，天上掉下個林妹妹，原來並不屬於自己。

我和她約定，不管以後多少年，我們都是最知心的朋友。再往後，她來信告訴我，她結婚了。我也回信告訴她，我也邁入了婚姻的殿堂。我們都為之感慨，年少輕狂早成回憶，不諳世事已成過往。

由於遠隔萬里，通訊尚不發達，我和她漸漸失去了聯繫。光陰荏苒，一轉眼就過去了三十年，偶然間，翻開相冊，又看見了她那張二吋照片，心中無限感慨：遠在異國的她，現在還好嗎？