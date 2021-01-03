值此東北家鄉數九隆冬、冰天雪地時節，我又想起知青時佩戴父親手表往事，心中再次湧起無限愧疚。當年真不該向父親索要手表，讓父親工作時常向工友詢問鐘點，更不該在鄉村幹揮錘掌釬鑿山撬石重活時，仍漫不經心地戴著手表。結果，致使那塊舊手表被震掉表針、凍懷表蒙，過早地報廢了。

一九七八年隆冬，我下鄉插隊的第二年。經過一年臉朝黃土背朝天的知青生活，我莫名地徒生了鐘點意識和些許虛榮心，但幹活時總向別人打聽鐘點，太不方便了。於是，借回家取棉衣之際，張口向父親索要手表，父親聽後二話不說，當即摘下手表遞給我說：「農村幹活起早貪黑，沒有手表實在彆扭。」我喜出望外，連忙將手表戴在手腕上。

這是一塊蘇聯牌舊手表，是父親、也是我們家僅有的一塊手表。此時手表內表盤已泛黃，分秒針呈現銹色，但依然走得很準，父親戴了二十餘年。

戴著父親的手表重返青年點，隊長安排我到村東頭鑿山石。頭兩天，我還在掄錘掌釬前摘下手表，小心翼翼裝入內兜。但幾日後，由於不經意或嫌麻煩，便戴著手表幹活。結果，一天掄大錘時把秒分針一起震掉了。

手表不走了，我十分懊惱，第二天進城，把手表送回市內家中，父親瞧後馬上接過走向修表店。手表修好了，我內疚地說不想戴了。父親笑了：「戴著吧，壞了咱們再修。還有，等你掙錢了，咱們還可以買新的。」

我又戴著父親手表回到農村。這時，寒冬已經蒞臨，鄉村的冬天竟是那樣寒冷，凍得我和知青伙伴不僅白天幹活大棉襖、二棉褲加身，晚上就寢也是纏著圍脖、戴著棉帽。就在這樣一個哈氣成霜、滴水成冰的早晨，我在踏著冰雪前往幹活地點小路上，驀地發現手表表殼蓋不見了，找遍身前腳後均不見蹤影。沒辦法，我只好將無表蓋的手表裝入空火柴盒中，再次搭車趕回家。父親馬上又拿著走向修表店。面對再次修復的手表，我執意不戴了。父親立時現出不悅，但沒有說什麼，只是上前把手表給我戴在手腕上。就這樣，我又戴著蘇聯手表返回農村。

我下鄉不滿三年。第三次戴著手表回農村後，又與農民一起忙碌了大半年。深秋時節，傳來知青大返城喜訊，我和知青們當即結伙搭伴、丟盔卸甲跑回城市。走進小家房門，我便摘下手表塞給父親。可惜，父親僅戴了半年多，秒針時針又脫離表盤。拿到修表店，修表師傅歎氣搖頭：實在修不了了。

我聽後，愧疚感再次像大海漲潮般湧滿狹小心田：這是我插隊幹活時，讓手表屢次受震挨凍，損壞了內臟。唉，都怪當年不太更事、圖虛榮啊。