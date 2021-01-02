上了初中，木板床再也經不住長大的我們那麼折騰了，演練的地方就移師到廢棄的破磚窯裡。漆黑曲折的磚窯通道伸手不見五指，我們就到附近工地上的工棚裡，撕些人家鋪在房頂上防水的油氈做火把。

披著白被單子，點著火把，在漆黑的破磚窯裡演練，很快就成了扮鬼捉鬼的遊戲。一群半大孩子在破窯裡鬼哭狼嚎，引起附近居委會的大媽注意，直接告到學校。教導處主任聯合這些大媽，埋伏在去磚窯的必經之路上，將我們全部拿下。即便如此，我們也沒人供出這是準備在雪後爬長城的演練。

「忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開。」北京 下雪的日子，往往是沒有徵兆地忽然來臨。雖然我們有過多次準備，但是直到兩年後初冬，才趕了假期剛好是下雪的日子。

記得那天一早，我們找了藉口直奔西直門火車站，事先準備好的水壺、炒麵、乾糧袋……早不知道丟到哪裡去了，只能在買了車票的時候，買些麵包和汽水當乾糧。

「爬上了飛快的火車，像騎上奔馳的駿馬 」是電影 「鐵道游擊隊」裡的插曲，也是當時的流行歌曲。當火車轟隆隆地行駛後，我們再也壓制不住興奮的心情，隨著火車顛簸起伏的節奏低聲地唱了起來。

車到青龍橋，這裡沒啥變化。當我們按照預定的道路剛爬上長城時，「嗚——嗚」，長長的汽笛響了起來，回頭往山下看去：白雪茫茫的山谷裡中，黑乎乎的蒸汽機火車頭正「哧哧」地冒出白煙，像騰雲駕霧一般。在霧氣繚繞中，這大家伙又「嗚！」地一聲發出短促的鳴叫，車頂的煙筒噴了一股白煙，沉重的車輛一個接一個拖著長長的車廂，緩緩地蠕動起來，慢慢消失在大山盡頭；只剩下車頂的白色煙柱，久久不散。

站在這段長城上，「人字形鐵路」的軌道清晰可見，而青龍橋火車站正是「人字」的分叉點。由於這段山路過於陡峭，當年開山築路時又經費不足，所以詹天佑想出解決方案：當列車穿越這段陡峭的山巒時，一個火車頭的拉力不夠，就在車尾再加上一個火車頭，倒行著向上推。一前一後兩台火車頭合力將整個列車「人」字形推向一側的制高點後，再緩緩地下行；等到了青龍橋火車站，即「人字形鐵路」的分叉點，已經搬動鐵軌的道岔，就會將整個列車移動到「人」字形另一側的鐵軌上繼續駛向目的地。

舉目四望，長城內外風光迥異，向北一側是白雪茫茫、連綿不絕的起伏群山，而面南另一側則是一馬平川的平原；大雪之後，能見度特別高，遙遠的北京城裡的高樓大廈、亭台樓閣，海市蜃樓般地浮現在蒼茫的原野上。我們領略到了，八達嶺長城也是北京地區自然景色的分水嶺的內涵。

八達嶺長城上剛落下的雪軟軟的，非常地虛，踩上去「撲哧」一聲，腳就陷進雪裡，抬起腳來時，還有種澀澀的感覺。在雪地裡爬坡度很大的長城，寧可自己費勁、「撲哧撲哧」地在雪地裡趟出條新路來，也絕不能踩著別人留下的腳印行走。因為，別人的腳已經把雪踩瓷實了，踩瓷實的雪，在天寒地凍的大山上，很快就會凍成滑溜溜的冰。你踩上去稍不留神就會滑倒，一個屁股蹲兒順著長城上棧道，不知道溜往何處去。

那次的雪下得不大，卻剛好給群山和原野披上銀裝，也沒給我們雪後爬長城帶來麻煩。有些遺憾的是，我們準備了許久的「一把炒麵一把雪」體驗，被臨時起意的「啃一口麵包喝一口汽水」的舉動取代了。

➤➤➤雪後爬長城（上）