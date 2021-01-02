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《老照片說故事》外公的家書

文、圖╱金慶松
作者外公民國六十年寫的明信片。
作者外公民國六十年寫的明信片。

舊物中發現一封明信片，是外公寫給他的二女兒（我的媽媽）的家書。民國六十年（一九七一年）十月二十二日下午寫的，明信片封面還打上了鏤空的字：「慶祝中華民國建國六十年紀念」，以限時專送寄出，郵資二元。

信上急忙告知一個大好消息，大舅媽於二十一日上午在台北馬偕醫院安產一男嬰，男嬰體重三公斤多，身長五十公分，擬住院一周。這訊息是大舅舅於當晚寄限時信稟告的。外公姓周諱名燕，有七女二子，這是大舅舅的第一胎，也是外公的第一個內孫；周家的長子生了長孫，外公喜形於「字」，大舅舅的限時專送肯定也是如此。

家住台中大甲的外公，打算隔天（二十三日，周六）立即搭乘火車前往台北探望、協助，預定待上三、四天。那時的大舅舅二十八歲，是排球選手、排球教練，十月底要到嘉義參加一年一度的省運會，會離開家許多天。

所以，月底時，六十歲的外公打算再到台北幫忙，在抱著、逗弄周家長孫時，外公的心裡或會對著已辭世七年的外婆說道：「我們周家有後了，得以香火傳承了，還是個健壯的俊小子！」

明信片上的寄件人住址，外公只寫著「大甲周燕寄」、而沒有寫住址。外公一生在大甲附近的小學教書，桃李滿大甲，很可能郵局裡就有不少他的學生吧。

外公清秀整潔的字跡，欲見長孫的喜悅，以及計畫照料產後的媳婦，由這一張明信片保留下來了。

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