川江船舶今昔談（下）

機動輪船，比人力木船安全和高效。民國十五年（一九二六年），近代著名實業家盧作孚成立了民生輪船公司。雖然跨江「過河」和去沿江鄉鎮的「趕船」仍靠木船，但客輪已承擔起沿江城市間客運。在抗戰時期，川江航運發生了改變。

一九三八年國民政府遷都重慶，大量人員與物資集聚在宜昌。在盧作孚先生組織和領導下，採取分段運輸、輪船木船並用的方式，不顧日機轟炸，晝夜兼程強運四十多天；終以損失輪船十六艘、犧牲船員一百一十六人的代價，搶在宜昌失陷前將一百五十餘萬人員、一百餘萬噸貨物全部運入四川，勝利完成了著名的「宜昌大撤退」偉大壯舉。

那時的美國 援華物資，用汽車 沿滇緬公路運抵昆明後轉運入川，在江城藍田鎮跨過長江再運往川內成渝各地，為此，江邊修建了汽車輪渡碼頭。汽車渡船船身木平台，約半個籃球場大，由機動拖船用鋼纜套定牽引，一次可搭載六到十輛汽車，對抗戰物資運輸起了重要作用。其後二十多年，川江船運幾無變化，發展遲緩。

中國大陸在上世紀五六○年代「大躍進」，搞土法「煉鋼」，急需燃料濫伐森林。上游砍伐的樹木，用水運到下游地區。在夏季江水充沛期，川江上出現了許多沿江漂流而下的木筏。

木筏約半個到一個籃球場大，由許多大樹幹用粗竹篾繩並排絞捆在一起組成。筏上架有一到兩個丈長的筏槳——長長的木桿頂端撐起巨大的竹編槳葉，每槳由兩人以上操作，掌控木筏漂流方向。木筏到達沿江目的地後，就地解散，樹幹在江邊靠人力拉鋸分割成木板，再用汽車拉走。

直到文革結束後，國家實行改革開放，長江航運才開始了迅速發展。經濟建設需要，森林資源銳減，導致木材緊缺，於是造船的木料改用水泥、鋼材、塑料代替。載人渡船也逐漸用機動拖輪帶動，取代人划縴拉。

隨著造船工業發展，七○年代後川江上輪船越來越多，客輪取代了拖輪，貨輪也取代了木船。於是，江邊渡口紛紛設置了供輪船停靠和方便人們上下的囤船。囤船下部為船，上部為木屋，可在水上移動，停在江邊碼頭，供乘客候船休息。貨運碼頭也陸續建起了貨運棧橋，方便貨物的快速裝卸。

八○年代後，川江兩岸公路系統和汽車運輸變化巨大。從江城市區到沿江上下城市和鄉鎮，有了定時的交通客運班車，民間貨運車輛服務也發展起來。本世紀初，江城建起第一座長江公路大橋，橋身橫亙江面半空，如巨龍般跨過寬闊的河谷，從此兩岸往返變得十分方便。最近十多年，在這段僅一百多公里的江上，又陸續建起了六座大橋。

沿江陸路交通運輸的發展，尤其是過江大橋建成，導致了川江航運與兩岸人們生活的巨變。汽車輪渡首先停運，繼之渡人「過河」的輪渡消失了，最後民眾「趕船」去上下游的客輪也停了。江上客輪數量迅速減少，岸邊許多客運碼頭不再需要，先前停靠客輪的囤船，紛紛變成了供遊客品嚐魚鮮的「魚莊」水上餐廳。伴隨著區域城市化的進程，人們紛紛往市區遷移，沿江上下的許多鄉場小鎮，也逐漸地沒落衰敗了。

隨著近年四川經濟發展，川江上貨運量大增，大量貨輪為沿江兩岸經濟發展提供強大的支持。為了通過長江下游地區與國際海運對接，在江城市區下游江邊，建起了四川最大的集裝箱碼頭供巨輪停靠，在四川對外的國際貿易中發揮起愈來愈重要的作用。

今天，川江上的木船，已走進了博物館 。川江號子也只能在電視節目或鄉土藝術舞台上聽見了。江城十多里長的河岸，早已變成了樹蔭濃密、遊人如織、寬敞美麗的濱江公園。只有兩只竹篷木船和一群弓背縴夫的雕像，還靜立在江邊廣場上，無聲地訴說著千百年來川江岸邊人們的艱辛歷史。

現在，除了裝飾華麗的遊輪，江上全是滿艙重載的貨輪匆匆上下。抗戰時江邊岩壁上鑿刻的「還我河山」巨字依然醒目；時有來自國內外各地的遊客，成群結隊站在長沱兩江交匯處的公園高岸上，久久地眺望前方那滾滾向東的長江巨流。偶爾，還能看到，在近岸的江面上隨波蕩漾的三、兩只小船，和船上默不作聲緊盯著江水的垂釣人。

➤➤➤川江船舶今昔談（上）