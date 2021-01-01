大雪之後，白茫茫的世界，總讓我們這些孩子異常興奮。

等長到十四、五歲的年紀，就嫌棄老在自家門口這樣熟悉的環境中堆雪人、打雪仗……，是小屁孩沒出息的舉動。目光所及，遠方白雪皚皚的山巒，讓我們蠢蠢欲動，跑到那裡去完成一次爬冰臥雪的「壯舉」，肯定能招來人們羨慕的眼光。

上個世紀七○年代，在倡導「革命的英雄主義」氛圍中成長的我們這些男生都認為，只要通過「一把炒麵一把雪」的極端環境洗禮，方能體會出「穿林海，跨雪原，氣衝霄漢」的豪邁。而在北京 城北，建築陡峭山梁之上的八達嶺長城就集中了邊關、塞北、峭壁……的環境，如果再有飛雪的背景，定會是趟風光的探險壯舉。何況，我們知道了，北京西直門火車站，每天早晚都會有固定的火車班次往返其間。

一九七七年，為了讓我們對「由詹天佑主持設計的北京到張家口鐵路（京張鐵路），即中國 人克服艱難險阻，自己研製出的第一條鐵路」有切身的感受，學校專門組織了一次參觀京張鐵路的最精采一段——著名的「人字形鐵路」所在地青龍橋火車站的春遊。

在這次春遊中，我無意間發現，詹天佑銅像後面的護欄、蜿蜒山道的上方，坍塌的城牆隨處可見，由此攀爬上長城是件非常容易的事。我將自己的發現告訴了小伙伴們，有幾位躍躍欲試。

不久之後，我們找個機會又一次坐火車來到這裡實地考察，居然發現沿著這段無人看管野長城爬上去，再沿著棧道走兩個小時，就可抵達八達嶺的關隘。

在那裡出關下山便是八達嶺火車站，由此上車不僅可當天回北京，還不用買爬長城的門票。省下的門票錢，對我們來講是筆大錢，可用來購置爬山的物資。

水壺、炒麵、乾糧袋，還有雪地飛行軍都要披著的雪地偽裝服是必須的。鋁製綠漆的軍用水壺可找人借，乾糧袋可自己縫，雪地偽裝可找塊做被裡子的白布單代替。

最讓我們頭疼是炒麵。雖然我們知道，炒麵只需麵粉，用油鍋炒成金黃色後，加鹽就行了。但我們炒過多次，結果都一樣：還沒等鍋裡的麵粉成金黃色，靠近鍋底的麵就開始冒煙，成了黑焦炭麵。

自己炒麵不成，我們就打起了供銷社裡點心渣的主意。那時候，供銷社小賣部會把買點心掉下來的點心渣收集在一起出售。綜合了所有點心風味的點心渣，是既經濟又實惠的緊俏商品，沒點關係的人根本買不到。幸好，同學的姊姊在供銷社裡上班，我們就死皮賴臉地去乞求她買了幾斤。

點心渣到手，將其倒進乾糧袋裡，用擀麵杖擀成炒麵狀。沒成想這東西很好吃，你一口我一口地很快就被大家伙消滅光了。

我們還是不死心，又想出了把饅頭切成薄片，烤得焦黃後，塗抹上臭豆腐，曬乾後再放進乾糧袋裡，用擀麵杖擀成炒麵狀的辦法。這東西又鹹又臭，引不起大家的食欲來，不會被大伙偷吃，但關鍵時刻還能派上用場，拿出來當乾糧吃。

為了儲備體能，我們不僅參加學校的長跑隊，私下也加練起來。上小學時，我們就把自家的床當成了演練場，將被子翻過來，白色的裡子朝上算是雪地，將枕頭塞到被子下面，權當成起伏的山巒。床上的摸爬滾打，成了我們用來模仿英雄戰士爬冰臥雪的動作。

➤➤➤雪後爬長城（上）