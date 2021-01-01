川江船舶今昔談（上）

長江橫貫四川，從四川宜賓至湖北宜昌一段長一千零三十公里，又稱川江。我家鄉瀘州是川江邊一座商貿古城，主街與長江伴行十多里，距江邊僅咫尺之遙。市區平坦，位於長、沱兩江交匯處，狀如木筏，呈現獨特的「江城」風景。

古代「蜀道之難，難於上青天」，長江為四川與下游地區交流，提供了極為重要的通道。江上的船舶與交通，隨時代變遷而變化，伴隨著沿江人們生活的改變。川江兩岸，古往今來留下許多前人遺跡。臨水遠眺，似乎還能隱約聽見古代詩人們在這一帶江上的吟哦。

直到百多年前，川江上還只有木船。人們乘船渡河去對岸叫「過河」，去沿江上下的鄉場小鎮叫「趕船」，到遠的地方如三峽以下，則須買舟雇船。

「過河」的擺渡竹篷小木船，長丈多，寬三、四尺，可載十來人。船頭一船工兩手各操一槳，船尾一人把舵，從上游的碼頭出發，划抵對岸下遊數百米處停靠。小船上擠滿背揹手提或挑擔的乘客，隨船身在激流江波中起伏，令人提心吊膽。船家們卻習以為常，春夏秋冬風雨無阻，每日駕船在這寬闊的江面上從容往返。

那時沿江兩岸無公路，城裡人去上下游走親訪友，「趕船」比旱行省力又方便。那木船竹篾船頂，兩、三丈長，六、七尺寬，船體較「過河」小船高大，吃水更深，船頭船尾各有兩、三排划槳，船尾一梢公把舵。船艙中，兩側有長條木凳與船體固定供客歇坐，乘客所攜物件則堆放艙中空處，在客貨兼運時乘客須擠坐在貨堆上。小時候隨母親去姨媽家，我對「趕船」留下了深刻印象。

上水時，除船頭一人撐篙和船尾的梢公，船工們盡數下船拉縴，拖船逆水而行。江邊沿途時有河溝、匯水、危崖、石岸，拉縴人經常涉水及腰，全身多近赤裸，僅腰掛寸褸遮羞。在灼熱的夏陽下，縴夫們曬得黝黑的弓背上汗珠閃閃發亮，在船旁浪花激起的嘩嘩水聲中，吼著雄渾低沉的拉縴號子，那情景、那聲音讓人深感生活的艱難。

下水程又是另一番景象。船夫們赤裸著上身，雙臂整齊、用力地翹起水珠串串滴落的長槳，應和著臉紅筋脹的領號人高亢激越的唱詞「夥計們喲，加把勁囉……到了碼頭吃晌午啊……吃豆花，喝燒酒喲……」，隨節奏重複地吼著低沉的「嗨——咳——，嗨——咳——」聲，一下又一下猛地斬下、擊打著江水。在一陣接一陣的號子聲中，船箭一般地順著江流向下游飛去。

川江號子，由號工即興編唱，眾船工幫腔，一領眾和，有二十多種詞牌，一百多首唱詞。上水時，有撐篙、扳撓、豎桅、起帆、拉縴等號子，下水號子也因拖扛、平流、見灘、闖灘、下灘而不同。陸遊過江城詩中的「棹歌」，即今船家號子，「欸乃」就是棹歌相和之聲，早已在川江江面響徹了千百年。

長江水源來自雪山冰川 。冬季枯水期，寬闊的河灘上，滿是光滑的卵石，四處堆砌著夏季上游木筏流來的漂木，木工們在奮力拉鋸分解巨幹；許多用木架撐起的木船橫七豎八躺在地上，船工們忙著補船身、塗桐油，養護維修。中午時分，江邊泊船上升起縷縷炊煙，時而響起工友們午飯時喝酒猜拳的哄笑。

夏季洪水 時水量倍增，江水滿含泥沙變為濁黃，江面幾與岸平。一到汛期，水上航船絕跡，只見滿江巨流如龍蛇奔竄，此起彼伏掀起高高的濁浪，裹捲著上游沖刷下來的巨木、覆舟、破房、死畜等形形色色物件，以雷霆萬鈞之勢由西奔瀉而來，沖撞激盪得河床如巨篩搖晃；在不絕於耳的呵呵吼聲中，又向東洶湧奔騰而去，展露出川江暴烈的一面，令岸上觀者心顫魂搖。

江中不時有人溺水，或是成人失足掉入河中，或是兒童戲水被浪捲走，最嚴重的是航船翻覆。一年夏天，從上游下來一客船，逢洪水期水急浪高，載人過多吃水太深，不幸進水沉船導致慘禍。被打撈起後裹上白布的數十具遺體，成排擺在岸邊，悲傷的親屬們哭聲震天，給人留下慘烈陰暗的記憶。

➤➤➤川江船舶今昔談（下）