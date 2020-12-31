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《老照片說故事》呼之欲出的貓

文、圖╱秦博瑞
紮製蝴蝶風箏獲獎所得的獎品。
紮製蝴蝶風箏獲獎所得的獎品。

一九八四年，山東省濰坊市（時為縣級市）舉辦首屆國際風箏會，大會籌委會號召各部門各單位紮製風箏，屆時擬在大會期間展示評比。大兒子與所在糧食部門的一位同事，合作紮製了一隻蝴蝶風箏。這只風箏造型美觀逼真，紮製精細，色彩豔麗，放飛平穩，深受觀眾喜歡和稱讚。展評後，這蝴蝶風箏獲得了二等獎，籌委會在頒獎典禮上，授予了他們獲獎證書和獎品以作紀念。兒子把證書讓給了同事，獎品帶了回家。

這次他們獲得的獎品是一只瓷質畫盤。畫盤主題是一隻貓咪，形象逼真，纖毛畢現，栩栩如生，兩隻海藍色的眼睛炯炯有神，大有呼之欲出之勢，特別讓人喜愛。

大兒子軋夥同事紮製的風箏在首屆國際風箏會上獲獎，是我們家庭的一件大喜事。闔家高高興興地慶祝了一番。畫盤帶回家來，擺放在哪裡？意見產生了分歧。老伴說：國際風箏會上的獎品是很高的榮譽，應該擺放在客廳裡。讓來訪的客人看看，我們會感到自豪。我說，畫盤裡有隻貓，畫得特別逼真，老鼠看到就會嚇跑了，擺在書房寫字檯上最好；貓能震鼠，在書房地下堆積的書，就不怕老鼠啃了！雖然我是開玩笑，但卻得到了兒子們的贊成。於是畫盤就成了我寫字檯上的擺件，一擺就是三十多年。

在此期間，二兒子和三兒子家各給我添了一個孫女。小孩子愛動物是天性，這兩位小姐姐都是愛狗愛貓的孩子。

我本有心將「呼之欲出的貓」這個畫盤送給孫女，可是兩個孫女，一個畫盤送給誰呢？思來想去，再去買一個同樣的，問題不就解決了嗎！為此我跑過集市，上過商品城，進過雜貨店，別說同樣的畫盤，就是不同樣的也沒有找到。

正在我為這件事一籌莫展之時，大兒子為我出了個兩全其美的主意。他說：您拿起相機「卡嚓」兩下，把那個畫盤拍成照片，每人送給她一幅不就得了嗎？我一聽此法甚好，便按他的意見拍了照片，分別送給了兩人，她倆收到畫盤照片後，都相當歡喜。大孫女拿著照片愛不釋手，親了又親；小孫女則學著貓叫，試圖把牠哄出來玩耍。

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