一九五八年，我自陸軍參謀大學畢業後即奉陸軍總部彭總司令召見，擔任總務局專設負責聯絡及禮賓之科長，並與第三署主管教育 及訓練的組長共同主持選拔，創建陸軍儀隊，由我負責訓練和今後運用。

我們歷經選拔，美軍顧問團也從華府之儀隊派來一個小組，協助成立第一個美式陸軍儀隊，由三個分隊組成。同時也將陸軍軍樂隊撥交會同儀隊一同訓練。

老式的儀隊校閱，是校閱官走過儀隊、接受舉槍敬禮；而新式儀隊校閱是由主持軍禮的長官陪同校閱來賓走過儀隊，接受舉槍敬禮後回到閱兵台。這時，儀隊指揮官立即指揮儀隊及軍樂隊形成分列式，配合雄壯軍樂，以整齊步伐行過閱兵台，向校閱官致敬。

儀隊行進時也操演拋槍傳槍等槍法，我同美軍顧問及軍樂隊隊長會商，他們都同意將老式的軍樂改用當時流行的「桂河大橋」電影中，一首具有輕快震動心聲的軍樂「布基上校進行曲」。軍樂加上儀隊官兵的皮鞋裝上特製鐵片，以及槍盒中也放入一些碎鐵片，在隊兵行進時增加「沙！沙！沙！」的特有震動聲音，也增加對儀隊操練的感受。

不久，美軍顧問團Doan中將任滿離職，彭總司令特別在陸總大操場中安排一次隆重的軍禮為他送行，當天也有不少美軍軍官及軍屬來參加這一次軍禮。當時，當儀隊以極整齊和生動的分列式，配合輕快的音樂進行時，那些年輕的美軍軍屬竟有不少配合音樂的節拍揮手扭腰，增加了一片活潑的氣氛。

其後，我即率領陸軍儀隊及軍樂隊到各軍團以及海空軍重要軍區，展開「陸軍儀隊軍禮教育」；不久，蔣經國主持的救國團的宋主任也與我聯絡，要求陸軍儀隊能到大專學校表演。雖然安排上相當困難，但是老友宋主任一再要求，我即選定去台灣 大學；同時，各大報也報出儀隊演練的時間和地點，當天，有很多民眾來到台大觀賞由我們陸軍儀隊的軍禮演練。

更有趣的是，一女中的江校長也親自給我電話，要求陸軍儀隊到該校表演，我因已奉調國防部，即派儀隊的于副隊長去面商，殊不知竟策動一女中成立了第一個學生儀隊，其後還來到美國 各地表演。