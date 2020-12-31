說起我五○年代讀書時，每次進學校大門口要佩戴好「符號」，否則門衛傳達室管理員是不允許進的；現在的學生聽了這話，不知所云，「符號怎麼能戴？」我說我們當年戴的「符號」就如你們現在佩戴的金屬校徽一樣。

時代不同，也許對「符號」的理解也不同吧。現在對「符號」的解釋意義很深，我們老一輩只知道讀書時佩戴的那個「符號」，是代表我們學校的記號，也就是一種校名的標識；說得有趣些，就如同現在的名片，也就是我們把學校的名片戴在胸前了，向人們展示著我的學校。

那時戴的「符號」，是用雙層白布做的，比現在的紙殼名片稍許小一點，符號四圍有一條紅色的粗線框，正中央用粗黑體字寫著校名；我所在的學校寫著「黔陽一中」，下面是細線條小字寫著年級、班別、姓名。

「符號」的背面什麼也沒有，當年我們縣裡的幾所中學和有的小學校，都要求佩戴「符號」。

「符號」用一枚別針別在胸前衣服的口袋位置上，學校規定，凡是進校門必需要戴「符號」。在學校開展全校性的活動時，學校要按班級檢查如果沒戴「符號」的學生，立即回去戴上，不能回去補戴的，不可以參加當天的活動；特別是有關社會性的文體集會活動，在年級的黑板報上登報批評，年終評「三好」學生也要受影響。

戴「符號」也帶來一些小小的煩惱。我們學校有上千人，外地來的學生都是寄宿生，而當地的學生大多是讀通宿，也就是住在家裡，每天上學要牢記戴上「符號」。

早晨背著書包，到學校要經過郊外的小山崗和田間小路，也有馬路，三里多遠，經常有同學走在半路上才想起自己沒戴「符號」，又返回家去。

有很多次，因為換了衣服，我和同學已經走到離校不遠了，才發現沒戴「符號」，返回家去拿就要遲到，於是我們繞過校門，走到大操坪的一角去，那裡有一線黃土牆，不到兩米高，那是全校各班上勞動課時，挖黃土、打夯填築起來的校園土圍牆。我們搭人梯，翻牆一躍而過。

想起那時年輕，毫不費力氣，只是擦了一身泥土。可是輪到最後一個，或沒有力氣的小個子同學，我們就趕緊去找戴了「符號」的同伴，借了他們的「符號」戴著，混進了校門。

曾經戴過「符號」的老一輩，現在回憶當年戴「符號」還有不少花樣，那是有趣的年華，再也回不來了。記得嗎，有的男同學進校門時，高仰著頭，大步行走，被門衛一手攔住，問話「符號？」那同學不理睬，把腰間的衣角撂開，一枚「符號」亮出來了。

人多時，門衛也就放行過關；人少時，遇到過硬的門衛，用身體擋住，幫那同學摘下「符號」，又規規矩矩別在胸前。

當然，遇到這樣認真的門衛，耍小花樣的同學也微笑開心地走了，有的鞠上一躬。女同學中也有玩「符號」花樣的，她們把「符號」別在書包上，過門衛時被攔住了，就把書包往門衛眼前晃幾下，原來是一個漂亮的書包，「符號」別在書包上的一朵鮮花上，門衛笑得甜甜，但也不會放過，要女同學按校規佩戴好。

不過「符號」戴上一年後，上面的校名字體就顯得不太鮮艷了，「符號」的白色也變得陳舊。因為母親在為孩子洗衣時，有時忘記摘下「符號」，有的字體被洗模糊了。這可以向學校申請再補發一個，但必須交上舊的，由校生活部審批。

可是有的同學很喜愛戴舊「符號」，顯示他是重點中學的老同學了，很驕傲。還有的女同學，很珍惜「符號」，從開學發新「符號」那天起，就用一張透明的玻璃紙包起來，再別在胸前，只有到了開大會，參加活動時，才把玻璃紙揭下來。

「符號」不僅是我們當年校園的標記，也是個人的身分，珍愛「符號」，可說是一種美德。

如今，戴「符號」在記憶中，像一只歲月中行駛的小船，漂流在風風雨雨的歷史長河裡，直到不見了蹤影。