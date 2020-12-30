那年我留在村裡，和老東家一家過了個年。除夕那天零星地落起雪，正月初一，更飄起了漫天的大雪，山坡嶺崗，樹草木竹，房舍田地都覆上厚厚的白雪。老東家卻忙著叫我們帶上被褥和吃食上菇場。老東家和他兒子、還有我及幾個村民一行人迎著漫天飛雪，踩著尺把厚的雪，跌跌撞撞來到菇場。

隊裡已預在菇場邊用打土牆築了個烤房，杉木為房架，剝下的杉皮苫頂。烤房分兩間，一間架了副通鋪，可睡七、八人，還有鍋灶。放下被褥，老東家立即帶我們在作烤房的那一間擺木架，擺上竹篾編成竹屏，叫他兒子和我去炭窯取炭。

我們挖開窯口，果然是一窯好炭。那青崗木炭根根像棒槌，敲擊之有梆梆之聲，柯拷木炭烏黑發亮，斷面有金屬般的光澤，我們各挑了一挑回到烤房。

第二天清晨，雪依然下著。我們背上竹蔞下到菇場。那一根根橫在坡上的菇樹幹上鋪滿了一層白雪，雪裡一蔟蔟、一片片褐色的香菇菌蓋頂著白雪，很有規律地順著樹身。它們都是從當初柴刀的切口長出的新菇，扒開樹皮上的雪，可以看到有星星點點黑色的菌珠從樹皮下綻出，那是菌絲在樹皮下蔓延長出的小香菇。

我們小心翼翼，但也很快地把已長得大約有一塊銀元大的香菇從根部摘出，放入背簍。下雪天，水分足，氣溫在零度上下，香菇萌發地又快又多，那些未採的小香菇，樹皮上的黑菌珠二、三天後就長大可採了。

採有半簍鮮菇，多採怕壓壞，回到烤房。把香菇一粒粒排上竹屏，架上木架，底下燒起炭火，一會兒，烤房裡熱氣騰騰，新鮮菇類那種植物特有的甜香中、帶點腐味的氣息瀰漫。鮮菇水分大，放一天，菇就開始變質，故要馬上烘烤。

天空飄著雪花，雪中的香菇長勢真好，那樹幹上鋪滿的菇竟似屋瓦般層層疊疊，還頂著雪花。我們在雪地菇樹間攀來爬去，周身是水是汗，心裡卻興奮得很。

晚上，外面飄著雪花，烤房裡炭火通紅，烤乾的香菇散發著濃郁的焦香。我們用行軍壺裝米酒放在炭火上焙，山上竹林挖幾根冬筍，新鮮的香菇加幾片臘肉齊炒，這道閩北鄉土名菜號曰「炒三冬」，因為三種食材都是冬季特有，用新烤乾的香菇乾蒸臘肉，那是一個香氣四溢。喝口滾燙的米酒，嘗口脆爽的冬筍和滑溜的鮮菇，再嚼口乾蒸香菇臘肉，整日的饑餓、疲乏和寒冷都沒了。

烤好的香菇傘蓋為黑褐色，背面的菇褶呈白中微焦黃，搓之成粉。我們把菇傘厚實的挑出，是為厚菇，留下的就是薄菇，小於五分錢幣的就留著自用或集市上賣。花菇、厚菇和薄菇公家有收購。

記得當時的價格，花菇一斤三到四元人民幣 ，厚菇二至三元，薄菇一元到一元伍角。花菇、厚菇據說都出口換匯了，只有薄菇賣給市民，我們過年憑證買的就是。我們最喜歡買的是不收購的小香菇，八、九角一斤，香味不差且細膩。

大雪下了三、四天，十幾天都未溶盡，我們在山上待了半個多月，算算採到的香菇可為隊裡每個勞力增加百把元的收入，可把身為生產隊長的老東家喜壞了。

現在紐約 華人區有很多商店賣香菇，桶盛袋裝的看外形都是厚菇、花菇，但香氣真是缺缺。因為都是人工選種，用袋裝木屑加上人工調配的營養劑，於室內培育，菇的外形可控；長成後的菇，產家絕不會用如今成本高且不易得的木炭烤，故無炭烤獨有的焦香，徒有外形而無其味，哪比得過當年那天然的香菇。

大前年，我回到當日的山村，見到插隊時的好友、老東家的兒子，老東家已走了幾年。憶及當年雪天採菇，他說上世紀九○年代山上的林木已伐空，近年國家才封山不讓砍樹，也許百年後山林才恢復原樣。他在山上偷砍了幾株遺下的樹，收點香菇自食，送了二斤給我，說是用自家灶中炭火烤的。我帶回美國 ，每次熬排骨之類的肉湯，都掏二、三朵泡水，學母親也剪成條，連泡菇水一起倒入鍋中；逢年過大節，就奢侈一下，抓兩把蒸火腿臘肉，兩斤香菇伴我過了兩個年。這少時的菇香今生再難嘗到了。

➤➤➤雪飄炭火菇香（上）