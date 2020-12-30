從合婚被的床數，和被面的品質，可區分出主人的經濟狀況。有的人家富裕，全用錦緞做被面，鋪開來金光閃閃，母親會建議他們縫兩床棉布的。從實用角度來說，布的耐用，婚後有了孩子，尿濕被子，拆洗容易。主人大讚母親考慮周到，從善如流。也有人家寒素，只縫兩床布面合婚被，母親就把吉祥話說個遍，讓主人感到日子有盼頭，心花怒放，家裡頓時一團喜氣。

縫好合婚被，工作還沒結束，辦喜事前一天，母親把紅棗、花生、桂圓、栗子用線串成一串，再一串串縫到合婚被上。結婚當天，新郎新娘舉案齊眉，喝合巹酒，然後主婚人高聲問：「新媳婦娶到家做啥？」新郎答：「早生貴子！」大家起鬨說聽不見，新郎大聲再答，反覆幾次，屋裡的氣氛提高好幾度。

童男童女們已跑過去摘下合婚被上的「棗生桂子」，邊摘邊喊：「叔叔生啊，嬸嬸生啊，給我們生弟弟，生妹妹。」大人一把一把地往床上撒糖，孩子們在床上滾著，搶著，喊著，笑著，把婚禮氣氛推向高潮。我湊熱鬧，但不需搶糖，跟著母親，喜糖總是裝滿口袋。

母親幫助親戚朋友縫過多少床合婚被，自己肯定沒計算過。到了自己兒子結婚，母親縫得更帶勁，錦緞的、棉布的、厚的、薄的、夾的，嫂子們都說，夠蓋一輩子的。

我結婚時，母親說讓男方家縫四床合婚被，我家陪嫁四床，四平八穩就行啦。我未婚夫的母親早已過世，父親是山裡人，軍人出身，不懂這一套，也不會操持。要求他家縫合婚被簡直像出難題。我受過教育 ，思想現代，不屑於傳統的繁文縟節，跟母親說乾脆兩邊都免了，把兩個單身的鋪蓋搬到一起就行了。母親怏怏不樂，看我態度堅決，就沒多說。大學發的是綠色軍被，套上新被罩，結婚直到生兒育女蓋了很多年，我不覺得虧缺了自己。

當初蓋著母親做的合婚被結婚的人，大多兒孫滿堂，母親也做了曾祖母，很久都不拿針線了。現在人結婚，都是買現成的被子，機器絎縫，工藝講究，塞進洗衣機清洗烘乾，拿出來蓬鬆柔軟，很省事。張羅著做合婚被，好像遠古的事了。

為什麼最近想起合婚被呢？一方面是懷舊，當年物資貧乏，大家珍惜一粥一飯，縫縫補補過日子；另一方面，當初結婚堅持新事新辦，拂逆母親，我心裡直抱歉。

➤➤➤合婚被（上）