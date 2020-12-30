《老照片說故事》葵花初綻

作者(左一)一九六一年的合影。

一九六一年這張照片中，左一站立的小青年是我，這是我出生十七年來的第一張照片。照片標題「一九六○─一九六一學年度波陽二中全體執委留影」，可惜「鄱陽」被亂簡化成「波陽」了。

我一九四四年出生於鄱陽壩頭小村，父母是貧苦農民船民，常常外出撐船運貨。我便成了留守兒童，與祖母在家相依為命。

一九五三年村裡辦了學校，只有一位老師和一個複試班，一、二、三年級共三十幾人在一個教室上課。我九歲上學，兩年讀完三個年級課程，以第一名的成績考進了完全小學四年級。一年後，父親生病，十二歲的我便輟學，幫助父親撐船，當了我家「第一個小農民工」。

父親讀過三年私塾，白天抱病帶我撐船，晚上給我補課。父親多次勸學，反覆說：「三年不念書，全家都變豬！世上什麼苦？養鴨撐船磨豆腐！世上什麼高？讀書求學搞創造！」輟學一年內，老師三次到我家勸學：「徐國明總是考第一，很會讀書啊！再不上學，太讓我們老師心疼了。」恩師勸學時對我的誇獎和心疼，猶如古剎鐘聲，猛烈撞開我父母的心胸。一九五八年，老師讓我跳級一年，從四年級跳入六年級畢業班，還擔任「饒埠小學少年先鋒隊大隊長」。

一九五九年暑假畢業，我被保送到剛創辦、吃住學費全免的「鄱陽縣初級師範」讀書。入學三個月，老師發現我不僅讀書勤奮，而且能寫能畫，立即指定我擔任「學生會執委」，負責出壁報宣傳工作。

冬天，鄱陽湖寒風凜冽，我爬著木樓梯，用漿糊大刷子在牆外迎風張貼十大張元旦壁報，雖然手指頭凍僵了，但內心依然火熱；因為我幾乎是一個半工半讀的農民工學生，一年寒暑假三個月，加上三十多個周日，我幫助父母撐船拉縴，挖藕充饑，養成了不怕苦、不怕累、不怕冷的習慣。

至於在如此饑寒交迫時，照片中的我，臉蛋為什麼圓圓胖胖像「葵花」？這是因為我在學校食堂兩年來，雖然吃的是粗茶淡飯，但一日三餐、一稀兩乾，基本都能吃飽。更重要的是，父母、老師、同學對我都關愛有加，創造了積極感恩的美好心態，所以「心寬體胖」。

於是，我那十七歲的稚嫩青春，猶如剛剛綻開的圓圓葵花，迎著理想的陽光，一步步抬頭挺胸，健康成長。