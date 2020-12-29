還記得小時候（上世紀五、六○年代）過年最喜歡的那碗素燴，今天看來那些食材不貴，香菇、木耳、金針菜、腐竹、山東粉（福州人稱龍口粉絲）等；但那些年，這些都珍貴得很。平時這些東西店裡少賣，須得春節那時到店裡購買，要帶上糧證，不用糧票（當年糧食按人口限量供應，公家發給城鎮居民每月每人若干斤糧票，票上註明幾斤，就買幾斤米麵。腐竹粉絲是糧食類，須用票買）。每家按人口買幾兩粉絲，幾兩腐竹乃至木耳、金針、香菇。我記得最清楚的是那幾兩香菇，買來後，母親只掏幾朵剪成條放到素燴湯中，熬好上桌，滿桌菇香，如在湯中找到一、二條香菇絲，更是唇齒生香，終年難忘。

七○年代我在閩北山區插隊，才探知當年的香菇為何如此的飄香。

六、七○年代的閩北山區，大規模人工砍伐剛開始侵入，那時的丘陵山崗，漫坡漫嶺都長滿了原始的亞熱帶闊葉林。我插隊的小山村的農人，除了種稻穀交公糧充口糧，經濟收入都靠農閒時伐點松杉木材，冬季種些香菇。木材、香菇政府有關部門都有收購。

那年的夏季，單季稻剛耘完第二遍草，農事稍閒，生產隊就抽人上山砍樹，準備種香菇。我跟著我住屋的東家老農民上山，走了五、六里路到一片向陽的山坳。坳底坡上一株株一人抱粗的闊葉木遮天蔭地，都是柯木、栲樹之類，是培養香菇最好的木頭。

老東家告訴我，香菇不會生在松杉之類的針葉樹木，樟楠檀之類有香氣的闊葉木也不行。

我們用斧頭砍倒了一株株柯栲，整株樹倒下後原封不動，樹冠、樹枝、樹葉有助於抽乾樹身的水分，樹不易朽壞；再砍些雜灌木或割些茅草，覆蓋在倒樹的主幹上，防止陽光曝曬乾樹皮。

我們再砍了不少青崗木，鋸斷幾株柯栲樹，劈成木柈，架好晾曬，在山坡挖了個窯燒炭。挖窯的方法很妙，選一較陡的土坡往裡挖入二、三米，寬也二、三米，把劈好截斷的青崗、柯、栲按一定規律擺成個大柴垛，柴垛既很緊實，之間又留有空隙。柴垛一半在挖的窯裡，另一半露在窯外，再用稻草加黃泥做泥磚，沿著柴垛砌上，柴垛起了支架的作用。窯的穹頂很容易砌好，恰好與挖的窯合為一個整窯，整個柴垛就順勢封入窯內，窯頂留了幾個通風口，砌的時候也預留了窯門灶口，再攪拌些黃泥把窯身抹得無一絲縫隙。

先燒幾天小火，謂之「烤窯」，烤乾窯身時，泥身如有開裂，馬上用泥糊上，柴垛也需加溫烤烤。再是燒大火若干時間，待窯內溫度高到一定程度，封緊窯口和所有通風口，窯裡缺氧，柴塊無法燃燒，封住的高溫 會逐漸讓柴火轉化成炭。老東家是燒炭高手，怎麼疊柴垛、怎麼挖窯砌窯、留灶口通風口、燒幾次火、啥時封窯……，他都如大將一般，運籌帷幄。

窯封了後，我們就下山了。不過，有段時間，老東家每隔幾天就上山看，有裂縫及時用土泥上；如有一絲空氣侵入窯內，窯內漁火不熄，燜燒幾個月，一窯炭就毀了。一窯炭有幾千斤，夠用上三、四年。

等到冬天香菇生長，那時窯裡也冷卻了，我們才開窯取炭。炭烤，才是讓香菇發散出香味的重要過程。冬天到了，我們又一次來到菇場，把覆蓋在樹幹上的茅草移開，讓樹幹裸露，用柴刀在樹皮上每間隔一拇指寬斬一刀，刀刃要恰好深入表皮、到裡面那層與木質部相黏的韌皮層。

這是技術活，老東家操刀。他告訴我，冬天，山林裡有野生香菇萌生，香菇成熟後會噴出一種黃色的氣，隨風飄散，叫香菇風。這風吹過，連乾枯的毛竹也會長香菇。這樹皮用刀斬淺了，風吹過不易生菇，斬深了易生雜菇，只有斬的恰到好處，香菇才易長出。我理解，這「菇風」其實就是成熟香菇噴出的孢子順風飄散，孢子附在樹皮裡吸收營養，長成菌絲，再長成子實體，就是香菇。

第二年冬天，我們才又來到菇場，這次才是來採香菇。頭年，菇樹經自然授種，今年和明年冬天是香菇的盛產期，後面二、三年逐年減產，等樹皮全爛光，菇就不長了。入冬，下了幾場雨後，天氣寒冷，天晴早起，已有霜凍。老東家已上山多次，每次都採回一些，雖然不多。老東家說，這幾天霜凍天多，天氣乾燥，香菇萌發不多，但是最好的。原來，天氣乾燥，香菇菌蓋長得慢，卻長得厚實，朵型好，還因水分少，菌蓋邊長邊裂出道道裂口，形似花紋，這種菇稱為「花菇」，是香菇中的上品，產量極少，乾物質含量高，香味極濃郁。

➤➤➤雪飄炭火菇香（下）