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《老照片說故事》空手道黑帶

文、圖╱姚遙崤
作者空手道晉升黑帶考試破板。
作者空手道晉升黑帶考試破板。

這張老照片是我空手道晉升黑帶考試破板時拍的，從棕帶升黑帶除了要考不同的技能以外，最困難的是從四個不同的方向，用四種技術如砍、踢、拳、劈等，連續地全數把木板擊破。

我來美國唸研究所時，有一位姓洪的越南華人精於各種功夫，那時李小龍剛拍了不少風靡了許多美國人的電影，開啓了學功夫的熱潮。洪師傅就答應開個班教空手道，我的好友和他同系，所以把我也拉入了班裡。

洪師傅一直對學生們強調，學功夫的主要目的是強身和防身，絕對不是去顯耀自己，甚至去欺凌別人，更加重要的是訓練自我克制 （Self Control）的能力。

因為，當一個人了解到自己的舉手投足，都可以對別人造成身體傷害的時候，自我克制就變得十分重要了。

所以，他如果見到那些心浮氣躁、品性不佳，只想學了以後去爭強鬥勝的人，他是絕對不會收這些人做學生的。

事實確如他所說的，我們練了一年半載以後，自己真的感覺到心性平和了許多。奇妙的是，功夫深了以後，人的自信心也隨之增高。

後來我開始工作時，這些特點就發揮了相當大的作用！ 我在工作地點開了一個班教同事們功夫，還有在當地的大學也開了一班，就不時強調這個信念。

許多年過去，洪師傅已經仙逝，我亦退休了，回顧這張老照片，心裡一片唏噓。

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