一九五八年，我才十三歲，還是上海徐匯區宛平路小學五年級學生。那一年，我在上海經歷了大陸轟轟烈烈的「總路線、大躍進、人民公社」 三面紅旗運動。六十二年過去了，這場席捲大江南北的全民運動至今仍記憶猶新，歷歷在目。

大躍進是當年中國 提出的社會主義建設總路線，在這個大背景下，開展聲勢浩大的全民大煉鋼鐵運動。當年提出鋼鐵產量要「趕英超美」，即「十五年內趕上英國，二十年內超過美國 」，目標是一年內要完成「一千零七十萬噸鋼」，老老少少齊上陣，土法煉鋼，寸鐵必爭。

全民煉鋼可謂人人投入，熱火朝天。大煉鋼鐵的烈火也折射到我幼小的心靈，我當上了撿廢銅爛鐵的「少年拾荒者」 ，每天下課後與同學們三五成群走街串巷，四處尋「寶」 ，把角角落落散落的破鐵皮撿回來。一次，我在堂弄深處找到幾枚小鐵釘，我如獲至寶，趕快把釘子撿起來，回收再利用。不料，此舉竟受到班主任老師的口頭表揚：「搜集廢鐵，就是連小釘子也不要放過」 ，這番話讓我心裡感到甜滋滋的。

放學回家，我也忘不了到處挖「寶」，在三樓廚房間，把不用的鐵鍋、炒菜的鐵鏟等也集中起來回收，積少成多，送到學校。媽媽也幫我清理小時候的玩具，早已生銹的鐵皮汽車 、沒有小輪盤的溜冰鞋、還有鐵公雞等都「一網打盡」 。為了找廢鐵，我們全家一齊動手，想方設法尋找家中廢鐵。

宛平路原屬法租界，原名汶林路。我家住的是西班牙式連體公寓，二排共有二十幢住房。一九四八年，我的父親用二條銀子頂下其中一層住房。這西班牙式洋房都是暗紅色瓦房，鋼窗鐵門，是宛平路上屈指可數的建築。大煉鋼鐵旋風來襲，宛平路大變樣，弄堂圍牆統統被推倒打通，鋼窗鐵門的外防護鐵欄都被工人用電焊槍一一割下，鐵窗鐵門堆積如山，成了大煉鋼鐵的最佳原料。

如此一來，我家弄堂由「死胡同」變成四通八達的「活弄堂」，弄堂口再也見不到「鐵將軍」 （鐵門）把守了；從白天到黑夜，弄堂呈全開放式，人人都可以自由進出。說來還真有點蹊蹺，那個時期郤很少聽到有男盜女娼的事發生，治安很少亮紅燈。

人們的心思較單純，為了大煉鋼鐵，完成硬指標，絞盡腦汁，挖空心思找廢鐵，甚至連馬路邊下水道的鐵蓋子也被摘掉「鐵帽子」 ，換上石頭罩子。所有這些可以煉鋼的材料被很快搜集起來，送進附近一家消防器材廠，連夜土法煉鋼，變廢為寶。