《老照片說故事》那天

那天的作者。

那天，是上午抑或是午後我已不復記憶，但肯定是白天。坐在公車左側的我，因凝視窗景太久而擺正頭頸時，剛好看到對面手執鉛筆沙沙作畫的一位年輕人。公車上人不多，兩側長排剛好坐滿。如果人多擁擠擋住視線，年輕人不可能直面畫我，年輕的我也不可能發現被畫。

車廂中因青年畫者的現場描摩，而有些許躁動。乘客們不時低頭瞧瞧畫紙，不時抬頭打量侷促窘迫甚至有些惱怒的我。沒有指點，沒有評論，這應只是他們乘車出行時偶遇的一件小趣事。青年畫者臨下車時，撕下筆記本上的畫紙遞給我，不發一詞。

我接過畫紙時也未稱謝，只是默然。畫者簽下的日期與地點，顯示那天是民國六十四年，也就是一九七五年的一月二十一日周二，在台北市四十五號公車上。

畫中的我，短髮偏分低眉垂目，表情淡然卻見稜角，不現美醜卻顯神色。翻領雙排扣的半短咖啡 色燈芯絨外套裡，是一件高領灰褐色的針織毛衣。

我會記得如此清晰，只因為那是那個年代的我，僅有的幾件衣物，我經常穿著它們。

四十五號公車也並不是我平常上課回家時搭乘的路線，那天的我準備去哪呢？台北的一月總是陰濕多雨，見證了我當時的心情。那時的我，尚在學就讀，而父喪三個月。

年輕畫者以眾生萬物做為他隨時練習畫功的方式，為我留下了生平唯一的一張素描。當年好強不願流露失怙傷痛的容顏，卻在陌生畫者的筆尖下銘記了下來。

那天普 通而平凡，卻又珍貴而真實。

偶然擦肩，交會瞬間，不知姓名的畫者，而今你可安好？請容那天年輕的我，與今日老去的我，為你送上一聲祝福與感謝。