《老照片說故事》硝煙瀰漫憶「聖心」

照片中聖心學校及聖方濟各天主堂的外圍硝煙瀰漫。

夾在舊書中這張幾被遺忘的泛黃老照片，已記不起是誰拍的，對照片背景硝煙瀰漫的「聖心學校」 及其教堂卻記憶猶新。

記得小時有一年，不知道外面發生了什麼事故，到處都是警察 和軍人。懵懂的年齡對大人們的談話內容，什麼「聖心 」呀、「政變」呀、「吳廷琰」呀等字眼， 一竅不通 。等到八、九歲時，我才知道「聖心學校」和「聖方濟各 天主堂」同在一圍牆裡，離我家只有幾公里路。

父親在晚餐後有散步的習慣，我們跟隨他由家裡走向市中心。父親來到聖心就拐彎進入同慶大道。那裡燈火輝煌、熱鬧異常，尤其是中興戲院，更是人潮洶湧。去時因還早，天空仍留著夕陽餘暉；回程天空黝黑，教堂的塔尖映在灰暗的蒼穹，我有莫名的恐懼， 愚笨地選擇靠著教堂外牆的牆腳走，反正認為眼不見心就不怕。

後來我轉學到公立學校上課，從聖心學校門口，沿著同慶大道直往前走，來到賽瓊林酒家，拐彎就是著名的「福德學校」。每天上午、下午，上學、放學都經過聖心，那裡有很多小販，我們兩兄弟總是光顧其中一個賣冰淇淋的。

一元只能買到一支冰棒，小販熟練地用刀把它切成兩塊，插上竹籤，我們嘻嘻哈哈邊舔著冰棒、邊望著教堂塔尖，恐懼的心理不知何時已一掃而空。

長大後，讀越南近代史才知道一九六三年十一月一日，楊文明帶領軍隊推翻了南越吳廷琰政權。吳廷琰總統和其胞弟吳廷瑈顧問得到堤岸潮州幫幫長馬國宣庇護，暗中從西貢的總統府轉移到堤岸市中心的華人 教堂「聖方濟各天主堂」。翌日吳廷琰雖俯首投降，在押回總參謀部途中仍被槍決。

一九六八年戊申春節，越共趁著停火期間突擊南越，勢如破竹，一路攻到西貢。華人集中的堤岸也籠罩在戰火中。到處是斷壁頹垣，學校和宗教場所也不能倖免。

照片中聖心學校及聖方濟各天主堂的外圍硝煙瀰漫，附近坍塌的民宅更是千瘡百孔。教堂原本由法國牧師Pierre d’Assou購買同慶大道末段的一片三公頃住宅地來建造；一九〇〇年十二月三日，西貢主教Mossard為教堂奠基；一九〇二年一月十日，教堂落成，Pierre d’Assou又在教堂範圍內增設了聖心學校。

因同在一圍牆內，不是教會中人，總誤把聖心學校和聖方濟各天主堂混成一體，稱為聖心。

一九七四年四月，南越淪陷。所有私校都國有化，華校也不例外，尤其是教會主辦的更是新政權的改造對象。大規模如耀漢中學、鳴遠中學被關閉徵作它用。聖心學校及其教堂經歷一個世紀、兩個政權，能生存至今算是一個奇蹟。