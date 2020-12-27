上小學二年級的時候，大雪節氣的一個周日，我在村口的道路上，看到一輛馬車過來；我認出來了，趕車的是距離我家八里地村子裡外公的鄰居。我上前搭訕，那人對我說：「你外公讓你去他家裡呢。」我說：「是嗎？」那人說：「外公說讓你去，可不是讓你去玩，是有活計等著你去幹。」我說：「我一個小孩子能幫大人什麼忙？」那人說：「幫什麼忙我不知道，要不等我辦完事，你跟車去就知道了。」那天，和父母打好招呼，上午十時多就到了外公家。

外公見到我來了，喜出望外，說：「早上的時候，我和鄰居很隨便地說讓你來，沒想到他真的遇見你了。」因為夜間下了一場小雪，院落裡的雪已經給打掃乾淨了，看我來了，外公抄起掃把到後院去。我跟著外公後面，遠遠望去，後院白茫茫一片，在院的西北方向一隅有塊隆起的地方；等外公左一掃帚右一掃帚地把白色的外套撥開，終於露出真容。那是座菜窖，裡面儲存著白菜，這可是外公家一冬的蔬菜，不僅如此，還不時拿出一些菜賣掉換錢解急。

外公說：「今天你來了，幫著我曬菜吧」，我說：「好吧。」菜窖裡的菜深居地下，不通風，菜表面集聚很多水分，時間一長，滋生出能致腐敗的細菌，讓好端端的菜脫幫壞掉。因此需要在晴好的天氣，將菜移出晾曬，順便剔除爛葉，讓白菜保持清潔。

揭開菜窖口的苫蓋物，外公下到菜窖裡往外遞菜，我接菜，很順利，白菜在窖口邊沿橫臥著排兵布陣。那天，日光很足，還有些許微風，濕漉漉的白菜很快就晾乾了。時間過得很快，該到吃飯的時候了，我的肚子咕咕作響。外公說：「趁著天好，我們晚點吃飯，一鼓作氣，把這些晾好的菜入到菜窖裡去吧。」外公的話，我不能不聽。

外公囑咐說：「今天天氣雖然很晴，可是溫度不高，你遞菜給我時，手不斷接觸冰涼的白菜，一會兒就會把手凍僵，很容易手指頭僵直抓不住菜。再者，你遞每棵菜時，大頭朝下，菜雖然晾乾，可還是光滑的，遞給我時一旦脫了手，很容易在我沒注意時，砸到我的腦袋。」我問：「那該怎麼辦呢？」外公說：「你在感到手麻木、估計握不住菜時，停一停，往手上哈氣，或者兩隻手搓一搓，摩擦生熱，等手焐熱時再遞菜。同時，你在手握著菜梢俯身往窖下遞時，先看看我，是不是身體微斜仰著，臉朝著你；要是這個姿勢，你再遞給我菜，這樣即使菜從你手中脫落，因有防備，也砸不到我。」

我答應著。因為年齡小，根本沒把外公的話往心裡去，想著外婆正在做好吃的呢，趕快把菜弄到窖裡去，好美美地享受大餐。

我一棵棵地把白菜拿到手裡遞到窖裡面去，外公接得很麻利。一會兒，外公說：「你的手凍得是不是受不住了？要是這樣，你就停一停，暖一暖再幹。」我說：「沒事。」菜一根根往菜窖裡移去，沒出什麼事。我可以從外公的眼神裡看出，他是疑惑和不安的，他能克制，看到我沒停下來，不好說什麼。這孩子小手很嫩，恐怕是在硬撐吧。

又過了一會兒，外公說：「已經該完工了，是不是你要暖暖手啊。」我根本沒理會外公的話，反而遞菜的速度更快了，目的是趕快遞完菜，好去吃飯，都聞到從灶間飄過來的飯香了。就在此時，我拿著一棵白菜往窖裡遞去，看到在我所遞白菜的正下方，外公正在整理著菜跺。我心一顫，本想停一停，可握著菜的手已被凍得不聽使喚了，接著出現驚悚的一幕：嗖的一下，那顆十幾斤重的白菜從手中滑落，如鐵錘般不偏不倚砸到外公頭頂上，外公「呀」的一聲，摩挲著頭。

等外公從菜窖裡出來時，我看到外公的頭頂上出現一個疙瘩。吃飯時，我有些不好意思，可外公沒有責怪我，反說我幫了大忙。儘管如此，此事讓我感到很不是滋味，我很後悔，這一次失誤是我沒有聽外公的話，要是聽外公的話，時間上掌控得慢一些，不爭搶時間，注意保暖，就不會出意外。

又到大雪節氣，外公早已離我而去，想到當年遞菜的情景，想到外公說過的話，讓我受益終身，我很懷念他。