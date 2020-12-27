在眾所周知的三年生活困難時期，我正在一個縣級市的團委工作，每天要去機關食堂打飯。那時去打飯要憑機關的專用飯票。食堂由機關行政秘書和生活會計管理，每月按各人糧食定量發給飯、菜票，從當月工資中扣錢，不用自已買。若發放的飯、菜票不夠吃時，可以再拿錢和糧票去買飯菜票。

機關幹部的糧食定量有限，根本吃不飽，多靠親友從牙縫裡省出來接濟。經濟好些的幹部，也有從私人手裡買糧票，然後再去機關食堂買飯票的。食堂的飯票種類很多，有各種饅頭票、各種扒谷（即窩頭）票、地瓜票等。菜票等同錢數，票額分為五角、一元、二元、三元等。

我們的食堂設在離機關很近的一座古老關帝廟裡，解放前曾是國軍的忠烈祠。房舍高大寬敞，每逢開飯，伙房的炊事員，排成長長的一溜。有賣主食的、賣副食的、賣菜餚的，還有賣黏粥、稀飯、豆腐腦的。當時食物以粗糧為主，細糧為輔，瓜菜是主要的副食。主食有白麵饅頭、麩子饅頭、地瓜乾麵扒谷、摻了少量豆麵的夏高糧扒谷（若常吃此物大便很困難，只能偶爾吃）、煮熟的地瓜等。主要副食是用豆粉加蘿蔔纓或辣菜纓製的小豆腐，或以此為餡，用少量麵粉加地瓜乾粉蒸製的大菜包。

菜餚方面，多是冬瓜、白菜、蘿蔔、芹菜、茼蒿，以及其它綠葉菜，能頂飯的菜如土豆、山藥、南瓜等已很少吃到。葷菜品種不少，但油水不多，裡邊的肉更是屈指可數，素菜就甭說了。幸好每逢節日，如清明、五月端午、八月十五等，食堂要改善一下生活，魚肉蛋上鍋，菜餚比較豐富，大家交上飯菜票各人領一份，帶回去和家人共享。

食堂菜案上，兩位師傅給我留下了深刻印象。一位是高個子李師傅，婦女家屬特喜歡到他案前打菜，女同志邊打菜邊和他啦呱，他打著打著就打多了！

另一位是愛寫詩的譚師傅，他可能是伙房的頭，每天在院子晾曬冬瓜皮、冬瓜籽，曬乾後賣給藥鋪，是食堂一筆不小的收入。他有空就找塊小黑板寫幾句詩，放在食堂門口旁。賣菜時，他將菜舀在勺裡，一點一點地往碗裡顛，一勺顛完了，不夠數再舀一些，直至達到應有的數量，決不會一次舀夠。有人問他為什麼，他說若一次舀多了，再往外弄，你會不高興的！