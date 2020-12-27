《老照片說故事》狂人集團

測量隊員的合影。

一九五四年秋，我考進了設在台灣 台南的工學院土木工程系，系內分甲乙兩班，每班各有學生四十人，都是來自各地省立中學的優秀學生。大三時，平面測量是兩班必修的課程，快到暑假時，系裡便和政府簽了合同，承包了一項測量工程，於是便以完成大三學業的一些學生組成測量隊，完成這項工程，達到學以致用的目的。

「狂人集團」便是那時測量隊的成員，我是其中一員，大半是系裡家境清寒、成績優秀的同學，因為有薪水可領，可以解決下一年度學費和生活的問題。測量期間，已經沒有甲乙兩班之分了，大家都打得一片火熱，感情十分融洽。

大學畢業時，大家特地穿上測量制服，照了張相片，就命名為「狂人集團寶寶聚會」，相片後面還有每人的簽名。

測量隊的領隊是周龍章老師，那時是系裡最年輕的老師，教大地測量，班上的講義便是我為他刻鋼版刻出來的。測量的地點是在苗栗苑裡一帶，他派我負責全線的水準測量，是定出全線的高程，十分重要。

暑假測量任務，有兩件使我難忘的事。一件是住在苑裡一家農村家裡，一個夜裡，我已經躺在床上，正要入睡，忽然聽到許多「吱吱」的聲音；睜眼一看，大吃一驚，原來是許多老鼠在開派對，一對對，一雙雙，跳來跳去，和人間的舞會沒有什麼兩樣。另一件是當我扛著水準儀經過一片竹林時，突然看到竹子上一條有劇毒的青竹絲，兩眼兇兇地瞪著我，我馬上機警地慢慢向後退，否則被牠咬上一口，豈不一命嗚呼？