一九七六年唐山發生大地震 時，我們陝西也有震感，房間的燈突然搖晃，人們意識到發生地震了。隨後幾天，為了預防餘震，大家就把床板架在桌子上，再鋪上棉被，人睡在床板下面，混了幾夜。不久，唐山的傷員也來我們城市治療，氣氛緊張。為長期抗震，單位的領導布置，各家在籃球場上搭防震棚；我們用棍子撐起塑料薄膜，勉強搭成一個簡易的帳篷，孩子們感到很新鮮，爬進爬出，好在那是夏天，問題還不大。

集中住在籃球場上的生活很不方便，人們就想辦法在自己宿舍前面的空地上，搭好一點的防震棚，那裡原先是種花的園地，這時候顧不上了；好在我們的宿舍都是平房，就是震塌了，也影響不到房前的防震棚。我趕忙上街去買牛毛氈，準備作棚頂，這種東西我以前從來沒有買過，結果哪裡也買不到，早就被人們搶購一空，好在我們有學生在物資公司，就請他們給我們買了一捲。

家在附近張家堡生產隊的學生谷明利知道我們要搭防震棚，及時給我們拉來一架子車的玉米稈，解決了扎邊牆的材料。費了幾天時間，我架起棚頂，扎好玉米稈牆，兩面抹上泥，留好進出的門道，一間簡易防震棚就成形了。我泥牆時，三歲的小兒子跟在我身邊看，也學著抹泥，留下那時代難忘的記憶。

那時我們倆口子加三個孩子，住兩間平房，感到很擁擠，洗澡盆之類的東西都盡量掛在牆上；突然有了防震棚，好像擴大了居住面積，吃飯桌就搬到棚裡。老二初中就要畢業，要準備考高中，就在棚裡給他安排一個複習功課的角落，拉電燈照明。

我特意在棚的門道口泥了個柴火爐子，安上煙囪，老伴就開始在那裡做飯。我們學校樹木雜草多，兩個大一點的孩子就收集柴草作燃料，火力大，比在房間裡做飯方便，這是防震棚帶來的意外收穫。一家五口在防震棚裡做飯、吃飯，別開生面，也是樂滋滋的。

做飯不能是無米之炊，於是老伴向領導提出申請，讓她和三個孩子從集體戶口裡退出來，自立戶口本，可以到糧站買糧。由於我們是南方人，按規定每人每月可以配給一斤大米，過春節時能多買幾斤。碰到紅薯收成時，按紅薯五斤頂一斤糧食的比例搭配。紅薯一下子吃不完，只好切片曬乾保存，門前地上攤開被單曬紅薯片。

老伴向本地朋友學習，學做西北飯。鄰居老高的老伴是老工人，很會做飯，老伴向她學了好幾招，其一是南瓜蓋被子，就是底下是半鍋南瓜，上面蓋一個薄麵片，符合困難時期「瓜菜代」的標準。燒熟後，麵片也略帶南瓜的甜味，一開始孩子們也愛吃，

但吃了幾次就不愛吃了，而且還留下了記憶，一輩子都不愛吃南瓜。其二是魚兒，聽起來好聽，其實是用苞穀麵攪成糊糊，然後舀到有很多洞孔的竹編框裡，漏到開水鍋裡，燒成一段段像蝌蚪大的玉米麵魚兒。一家五口每天就這樣幸福地過日子，感到大家都吃飽了。

冬天來了，防震棚裡由於做飯燒柴火，面積又不大，保溫效果好，比房間裡還暖和點。一家五口圍桌吃飯，熱呼呼地很高興。為了儲存冬菜，我又從本地同事那裡學會在防震棚旁邊挖地窖，把配給的蘿蔔埋在裡面，需要時挖出幾個，感到很有成就感。

這些六○年代防地震的片斷揮之不去，成了人生別有情趣的記憶。