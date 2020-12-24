我的故鄉在魯西北，是一個水、陸交通方便的小村莊，它的三面被京杭大運河環繞著。河畔的居民享受著這舟楫之利，物阜民豐。在七十多年前，河水由南向北淙淙地流淌著，從未斷過流。除了汛期波浪洶湧澎湃之外，一年當中大部分時間都是那綠如藍的河水靜靜地流著，過往的船隻在河裡穿梭而行，輝映出船家理想的「一船明月一帆風」的憧憬。淩晨，村裡的人們有時被艄公嘹亮的啟航號子喚醒。

順流而下的船隻，艄公們欸乃聲聲地搖著櫓，顯得分外的輕鬆，船隻輕快地飛馳著。逆流而上的船隻可就沒這麼容易了，艄公們在甲板上盡力、毫不鬆懈地撐著篙船才能前進，再加上吃八面風的船帆的助力；這還不夠，必須有縴夫們在岸上拉縴，船才能逆流而上。

一艘大船一般要有十個左右的縴夫拉縴。拉頭縴的縴夫是一個熟悉路徑有經驗的人，所以他掙的錢比其他的縴夫多。只見他們含胸拔背，一根長約二尺寬約兩寸、兩頭連著縴繩的光滑木棍斜挎在胸前，背著雙手吃力的拉著縴繩，配合著頭縴夫的步法，時而還得高聲、哼哼吆吆地配合著船上艄公的號子，這樣就轉移了不少拉縴的疲勞。

夏天他們都是赤膊上陣，下身穿條短褲，皮膚被日光曬得黝黑赭紅，在陽光下閃爍著健康美。他們項背強健的肌肉 與拉縴的步法有韻律的伸縮配合著，不少時候是汗流浹背的拉著縴。不過也有不少輕鬆的時刻，那就是船上特有、每天吃四頓飯的時候。「開飯啦！」他們圍坐在甲板上吃著雖不豐盛但很解饑的飯，有的縴夫邊吃飯邊聽著、說著葷段子，傳來一陣陣哄堂大笑。

吃過飯，各就各位繼續撐篙、拉縴。日落西山很久之後，盼來了停工拋錨吃晚飯。然後，縴夫們就近的回家，路遠的在船上過夜。多年前隨著運河的斷流，船運消失了。縴夫也就同步無影無蹤了。