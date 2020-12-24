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《老照片說故事》計算尺

文、圖╱趙世滄
計算尺。
計算尺。

搬離住了將近三十年的芝加哥時，多年累積的家具用品既多又難割捨，大型家具折價賣給新屋主，其它物品送、捐、丟；有感情、捨不得丟的用品則先寄到女兒家。今年來看女兒，就找機會把東西整理整理。老婆翻出一個東西問：「這是什麼？要留嗎？」我接過來看，是一個圓盤形計算尺。有手機、有筆電，誰還用計算尺？但它勾起我一段回憶。

二十世紀五○、六○年代，台灣尚未脫貧，大多數家庭生活並不容易，我家主要靠祖父、父親做建築木工養家。

幸好，父親聰明、勤奮當上了包工，要包工程就要會報價，那時代的計算工具是算盤；記得，每隔一段時間父親就會帶藍圖回家，之後就會連續很多晚「滴滴答答」打著算盤到很晚。

用算盤計算建築成本並不容易，幾年後，父親買了一個圓盤形計算尺，眼看著父親拿著圓盤轉啊轉，就完成計算。父親在忙，我只敢問那是什麼，而不敢請父親教我用。

再過幾年，父親買了部計算器。我記得第一代計算器按鍵很大，有計算器後，計算尺就被冷落一旁。

我上大學後，偷偷把父親的計算尺帶去學校用。摸著摸著終於搞懂計算尺的使用方法和原理。我上大學時，計算器已經很普及。我拿計算尺，只是想了解它，並沒有用在課業上。

計算尺就像一個生不逢時的人，在前有算盤、後有計算器的小小夾縫中，一下子就被時代淘汰了。雖然沒使用多久，我仍然感恩計算尺。

在那個貧困的年代，這個計算尺幫父親完成多件工程計算，家計的改善讓我和弟妹們能衣食無憂的成長，也讓我們都能順利受教育

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