深秋回到曾經勞動過的鄉村，看看友人、看看鄉村的小道小溪，在鄉思裡尋找當年那「鬧魚」的場景。回想七○年代初以前，山村鄉民在小溪裡捉魚，是用茶枯、瀉葉、石灰等土辦法，更有的是用鬧聲捉魚。不論用什麼辦法，那氣氛真是壯觀熱鬧，因此，在湖南山區鄉民用土辦法捉魚，都叫「鬧魚」。

「鬧魚」一般是在深秋農閒時節，那時候小溪裡的水開始乾涸，有的露出了河床一片卵石，白天還可以看到魚兒游動；到了傍晚，明亮的月光下，深水裡較大的魚群朝岸邊游來尋食，或到嘩啦啦的水灘上戲水，當年自然生態環境特別好，水清魚多。鄉村油房裡也開始搾茶籽油了，有的生產隊以集體名義，用茶枯餅「鬧魚」。

茶枯餅是油茶果經過搾油後剩下的渣渣，做成一個個臉盆大的茶籽餅，鄉民用來洗衣、肥田。因為它含有茶皂，對魚類有毒，但傷害不大，鄉民把茶枯搗碎，用煮豬食的大鍋加水煮開、冷卻。等到深更半夜三時多鐘，幾個人用木水桶挑到小溪畔，選擇在有溪灘的水流上方，用瓜瓢舀茶枯水往溪灘上灑，茶枯水趁著溪灘掀起的碎浪激流，沖向小溪下流的各個角落彎處。

等到天蒙蒙亮時刻，小溪裡的魚兒開始被茶枯的茶皂鬧得暈頭轉向，浮在水面，抬頭吐泡；這時，滿溪裡都是捉魚的鄉民，一條十多里長的小溪流被「鬧魚」鬧歡了，吆喝聲、嬉鬧聲、山歌聲……震響了整個山鄉。

還有一種瀉藥「鬧魚」。那是深秋後，山林裡有一種樹，民間叫「瀉樹」，葉狀形同煲肉的香葉，對人並無大礙；鄉民摘來後用水煮開，浸泡穀粒，再把用瀉藥水浸泡過的穀粒拋撒到小溪裡，魚兒吃了瀉穀就瀉肚子，瀉得在水中轉圈圈，不知方向，「鬧魚」的鄉民只管捉魚，這種「鬧魚」，也不會把溪裡的魚鬧絕。

在茶枯和瀉葉「鬧魚」後，靠山崖石坎邊的深水潭潭裡，還深藏著一些大墨鯉和黑魚。牠們很狡猾，當溪水氣味異常時，牠們就躲在潭底石洞中不出來，靠洞中的地下滲水生存。待幾天之後，溪水沒有了氣味，牠們才在夜間一時多鐘試探著出洞，游到灘上找吃的。這時期，鄉民從窯洞裡挑出剛燒好的石灰塊，在夜裡三時多鐘之前，趁著月光，把生石灰塊丟在離深潭的一段路途；石灰塊遇水，慢慢溶化，魚兒回潭的路段上被一片白色的飄帶攔截了，驚駭得不敢回家，只能在潭外著急地游來游去，天亮了，小溪裡開始了「鬧魚」的場面，鄉民用麻線網、用毛連刀，用棍棒捕捉大魚。

後來，也就是一九六七年後，我所去過的那些鄉村，有的稻田開始使用農藥了，也有人便試著用農藥「鬧魚」。那是最污染生態環境的做法，當年還沒有人來治理，是因為生產隊的農藥管理很嚴，買農藥也要經過上級批准分配，數量十分有限。特別是「敵敵畏」，「鬧魚」的人都知道這種農藥毒魚很厲害，鄉民不敢用，有的城裡人沒生產隊的證明，就想辦法通過關係，找到農村供銷社買一瓶。

買了後，邀上幾個伙伴，深夜悄悄來到小溪放農藥，不一會兒，水裡散發出一股刺鼻的農藥臭味；第二天早，溪流一路的水面上浮著一大片半死半活的魚，於是，不合法的「鬧魚」傳遍了各村落。直到幾年後，偷偷用農藥「鬧魚」的現象增多，但一經抓獲，必受到上面的經濟懲罰，農藥「鬧魚」才被嚴禁。

鄉村最文明的「鬧魚」是敲鑼打鼓，那是民間上百年的傳統，是真正意義上的鬧魚，不過這種「鬧魚」限於在村莊內的池塘裡。有的少數民族「鬧魚」習俗在新年前，集中鄉民在漁塘旁燒香拜佛，載歌載舞，求得新春吉利；一陣吆喝、一陣鑼鼓後，鄉民下到池塘裡「鬧魚」，把整個水攪渾濁了，魚群也驚得浮到水面上，誰捉的魚歸誰。以前是私人的漁塘，「鬧魚」限於鄰里幫忙，後來有了集體專門供新春「鬧魚」的大漁塘，那聲勢壯觀、歡鬧。我曾在廣東河源市東源縣漳溪畬族鄉見過的捕魚節，就是一種特色的「鬧魚」文化。

鄉村在小溪裡「鬧魚」的舊習俗中，是用土辦法「鬧魚」，在枯水季節的深秋和初冬，每當「鬧魚」那夜，山裡山外的鄉民和周邊郊區的市民，男女老少，都陸陸續續趕來捉魚；那夜，小溪裡晃蕩著一片松柴火把的光亮，也有城人的手電筒光，人聲沸騰，小溪沸騰。可惜這樣美的「鬧魚」風光早已消失了。後來城裡有了尼龍絲、有了不同魚孔的絲掛網、又有了電漁機等捕魚的違法技術，城裡人去鄉村「鬧魚」，把溪裡的魚鬧得一乾二淨。

如今村裡年輕人都到城裡去掙錢了，而小溪的水，雖然依舊是那樣清清悠悠，只是當旭日東升和夕陽西下的時辰，水面上不再見一片魚兒吐泡的美麗浪花了，溪裡的魚兒比以前少了很多很多。

「鬧魚」，也成了我們故鄉老一輩人的鄉愁了，聊天的笑談裡，只剩回味和歎息。