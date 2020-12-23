我們這些城裡長大的孩子，七○年代到偏遠的小山村下鄉落戶之前，只知道豬肉噴噴香，不怎麽了解豬是怎麽養的。到了村裡以後，發現這裡的豬都是「走地豬」，即放養的豬。不是那種圓滾滾胖乎乎，走起路來一扭一晃的大肥豬，而是精幹瘦小，不，是骨瘦如柴的土豬。

由於當時村民時常吃不飽，他們的豬不是養在豬圈裡，而是滿山遍野到處找食。土豬與村裡的狗為伴，到處亂跑，竄得和狗一樣快。只是到了傍晚，各家大聲地呼喚自家的豬，在刷鍋水裡灑上幾把磨麵剩下的麩子，一邊敲著餵豬盆，一邊高聲喊著，「嘍嘍嘍…」，土豬們就從各處飛奔回家，享受每天這頓唯一的晚餐。

夜裡，土豬們一般在各家窯洞前或者院子裡歇息，餓狼有時會進村覓食，村裡的狗自然會與餓狼撕咬搏鬥一番。就像人若有退路，一般不會拚力搏鬥一樣，看家護院的狗有謀生之道，如果沒有村民起來吶喊或幫助，它們不會與狼拚死一搏。而餓狼則是背水之戰，瘋狂撕咬。所以搏鬥中，總是餓狼占上風。

聽到土豬被狼拖走吃掉了，我們很奇怪，這土豬雖瘦，也有幾十斤，狼是如何拖著土豬，同時突破看家狗的圍追堵截，逃出村子的呢？村民繪聲繪色地告訴我們，當凶神惡煞的餓狼衝到土豬身邊時，土豬已經嚇破了膽；餓狼叼著土豬的耳朵，拽著土豬逃往村外，而土豬早就嚇得六神無主，乖乖地跟著餓狼跑上不歸之路。

為了有肉吃，我們也養了一隻小豬崽。那是一隻「洋豬」，即品種優良的豬，而且是養在豬圈裡，這樣我們的菜園就有肥料了。這隻小豬圓滾滾的，粉色的短鼻子向上噘著，豎著兩只轉來轉去的小耳朵，一雙黑亮亮的眼睛。只要有人走到豬圈邊，它就會熱情地仰著頭跑過來，鼻子裡不停地哼著，黑黑的小眼睛盯著你，彷彿在問，是不是給我帶來什麽好吃的。

我們當時口糧很緊張，人都吃不飽，更不要提餵豬了。村民告訴我們可以用杏樹葉餵豬，怪不得我們看到村裡的老太太爬到樹上擼樹葉呢。有的同學還開玩笑說，陜西八大怪應該加上一條，「老太太上樹比猴快」。

於是，我們輪流每天給小豬去擼杏樹葉。勤快的人就擼的多一些，懶惰的人就擼的少一些。有一天，負責餵豬的人跑進窯洞，大喊：「我們的豬不見了！」原來，小豬再也不能忍受饑一頓飽一頓的日子，奮力跳過半人高的豬圈墻，自己出去找吃的去了。

我們幾人匆忙緊急出動，到處尋找那隻半大豬崽，唯恐它成了餓狼的美餐。自從豬崽那次抗議以來，我們一方面加高了豬圈的圍墻，一方面改善了豬崽的生活，以免好不容易辛苦養大，即將到口的香噴噴豬肉，成了餓狼的盤中餐。

忙完了秋收，金黃的落葉在秋風中飛舞，天氣漸漸涼下來了。一天，我們決定殺豬享受美食。一個人借來長長的殺豬刀磨刀霍霍，另外幾個人手拿繩索笑嘻嘻地走向豬圈。

我不忍心看到這最後一幕，悄悄地走到院外，想著小豬崽翹著鼻子，嘴裡哼著，眼睛亮亮地看著我的樣子，心裡有些不捨。不一會兒，傳來豬撕心裂肺的嚎叫，想著它正在拚命地掙扎反抗，我心裡默默地念著，豬呀豬呀你莫怪，你是人間一道菜。

幾十年過去了，小山村發生了翻天覆地的變化。由於收入提高，村民手裡都有了活錢，不但走地豬沒有了，村民想吃豬肉就隨時可以買到。我們養豬的經歷也成了過去。