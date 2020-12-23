國光隊旗。

在此國家生死存亡之際，蔣委員長揮臂呼籲「以國家興亡為己任」，置個人生死於度外，同時號召青年行動起來「一寸山河一寸血」、「十萬青年十萬軍」，招募青年學子投軍救國。我們畢業班男女同學首先發起簽名，響應投筆從戎之舉。經過兵役部門來校檢查身體，合格者隨即錄取入營，年齡較輕、體格欠佳而繼續留校讀書者，則傷痛悲憤不一。當時全國完成九個師建軍，另有志者遠赴印緬，投效遠征軍也大有人在，凸顯青年熱愛國家之情操。

皇天不負正義之師，八年犧牲千萬同胞生命浴血抗日壯舉，然而兩顆原子彈竟使日本無條件豎白旗投降，戰爭結束舉國歡慶青年軍退役復員，各就其原位。不久，始料未及，國共兄弟鬩牆之禍在東北重燃戰火。

我起初從軍被編在青年二○七師，在雲南曲靖入伍，抗戰勝利後被調赴關外，負責招降平亂；重要任務在身，無法按規定準時退役，奉准延役，此期間曾參加多次慘烈戰役，身負重傷險些致命。民國三十八年（一九四九年）國軍退守台灣 ，我竟再次離鄉背井，困守危城數十年之久。

在台灣期間，我於民國四十一年（一九五二年）參加國家籃球隊選拔測試被錄取，監考官是師大體育教授湯銘新、朱裕厚，「國光隊」成立是由參加倫敦世運國手賈志軍擔任教練，同時我被選為隊長，有六年之久。此期間隊中人員更替很多，出國訪問頗為頻繁，其主旨首在敦睦友邦，次要宣慰僑胞；尤其每年光輝十月，國家慶典極多，國外僑胞、影星組隊返台共襄盛舉。籃球有總統介壽杯比賽，多國僑胞均組隊參加， 該時刻總統舉辦餐敘召見，國家軍政機關首長均在友誼賓館約宴。

舉凡各比賽中，我與亞洲明星球員盧義信為當然後衛，觀眾喝彩和掌聲不絕於耳。歷經數年之久， 後來盧考取出國深造，我也離隊轉業到國營事業單位，服務二十餘年，屆滿退休 來美。其他移居海外者有馬雲 飛、邵世玉、楊鵬傑、陸明生、吳宗彭等。久居國內者尚有女子世界杯教練江憲治、劉育賢、鄭正男、肖辰雄，唯一遺憾是著名記者傅達仁、影星王祖賢之父王耀煌、最佳投手羅繼然，多年來相繼已逝世。

另附上多年前台灣過往籃壇史績照片，僅供籃球運動愛好者、老球迷美好的回憶。其中的請柬是先總統蔣公和夫人於誕辰之日在中山堂餐敘召見球隊。

➤➤➤往事如昨（上）