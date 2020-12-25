罾，家家戶戶都有，而且不止一張，當年，是我們村中的一大特色。皆因村子周圍大河小涌縱横交錯，鯽魚、烏魚、鯉魚、鰱魚、生魚；大頭蝦、泥蝦、白蝦、紫蝦；黄鱔、白鱔、藤鱔和大蟹、小蟹、田螺、大蚌等鹹淡水交界的水產，應有盡有，尤其是一款肉質又白又嫩，味道鲜美無比的曹魚，更是魚中極品。

身處魚米之鄉， 全村不分男女老少，大家都積極花心思去捉魚。而在運用網、罾、罟、籠、罩等魚具中，用得最多也最有效的，就是罾。

記得小時候，我便擁有一張體積不大的罾，是祖父特别為我編織的，因為當時我還未有拉起大罾的臂力，輕便一點才能操作自如。雖然捉不到大魚，但捕蝦還是管用的。而且小罾的好處是移動比較靈活，有時丢些米糠做餌效果更好。

那時，村人用罾，都不是平放在河中等魚来的，而是斜斜插在有流水的河口或石橋橋孔下面，罾的一邊落到水底稀泥裡，另一邊則露出水面幾寸高，以便截住隨水而下的魚蝦。放罾人坐在岸邊悠閒地等待着，心血來潮時便把罾拉起，看看有什麽收穫。當然，如果發現有大魚撞進來，令成張罾為之震動，便會急急忙忙行動，以免讓「大傢伙」逃脫。

其實，用罾捕捉到最多的不是魚，反而是蝦，特别是泥蝦（又叫基圍蝦）。而這種泥蝦，在街市很受歡迎，可以賣個好價錢，男人捉到了，即刻叫女人拿到墟鎮去出售，大家樂此不疲。而捉蝦又講「朝紅」和「晚黄」，「紅」就是紅日初昇的早晨，「黄」即是太陽落山的黄昏。每天這兩個時辰，泥蝦最喜歡成群結隊出游，一旦入罾被拉起来，便見牠們鮮蹦活跳，沙沙作響，蔚為奇觀，也使拉罾人心花怒放。能占據著名河口有利位置的，一天捕獲好幾斤是等閒之事。

而最令人羡慕的，則是擁有「潛罾」的「大戶」。所謂「潛罾」，是安放在幾丈寬的河中的龐然大物，不能單靠手拉，必須借助轆轤，屬於半機械化操作。由於其體積龎大，潛在水中，名副其實「來者不拒」、大小通吃，每起一次，罾中的獵物除了魚蝦蟹，還有白鱔、黄蟮等，種類繁多，收穫豐厚。

而「潛罾」無法輕易搬遷，必須有一個很固定的位置，於是罾主人便要搭建一間茅屋，為自己擋風遮雨，也好好保護辘轤。在此小天地中，人坐在椅子上，吸著水煙筒靜靜等待，也可以哼哼小調，甚至打個瞌睡。記憶之中，全村也僅是一、兩戶人家，擁有此種「潛罾」。

隨著時間的推移，據說現在河涌的水量，早已不再豐富，有的甚至淤塞了；因此，天然出產的魚蝦不斷减少，而罾，也多被束之高閣了。不過，那些令人興奮的用罾捉魚捕蝦的美好日子，仍一直存留在我的腦海之中。