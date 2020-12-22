我上海的老家做在法租界汶林路，現在叫宛平路。一出弄堂口就是衡山飯店以及上海頗具規模的室內運動埸──風雨操場，而上海運動隊就進駐在風兩操場對面的高樓大廈內。

約步行十分鐘就是上海常熟游泳 池網球埸，小時候路過這個網球埸就喜歡站在竹籬笆外面看人家打網球，心裡卻暗暗夢想，有朝一日也能在網球場上瀟灑揮拍該多好啊。

只要敢做夢，夢想總能成真。一九五八年，我十三歲那年，適逢上海市徐匯區少年業餘體校體操班和網球班招生 ，這正是天大的喜訊，我當即報考網球班。

在田徑項目測試時，六十公尺短跑，我取得九點二秒成績，考進了徐匯區少年業餘體校網球班。當我拿到貼著我照片的體校學生證時，我開心得跳了起來。

就這樣，我每周三天課後去體校參加網球班訓練。當年，少年網球班教練叫王妙松，他身材不高，但身體很結實。他教球十分嚴格，特別對我們這些剛剛拿起網球拍的少年隊球員要求更是一絲不苟，特別是捏拍姿勢、打球步伐的移動、高拋發球的要點等，他總是手把手地教。

五○年代末，上海網球運動並不普及，屬「稀有運動」，標準網球場更是屈指可數。徐匯區少年業餘體校所在的常熟游泳池網球場，六個標準細沙網球場，一個草地網球場，可稱得上是當年的「上海網球中心」 。此外，淮海大樓內綠燈網球場、烏魯木齊網球場等都集中在徐匯區。

同時，一批網球高手也都出自徐匯區，像上海網球名將梅福基、邱子龍、王妙松等都曾當過網球陪打員，陪首長（省、市領導）打球，最早他們還是網球場「撿球小弟」。後來，由於球技精湛，他們又升格為專業網球運動員。

那個年代，中國 網球運動流行一句話：「中國網球看上海，上海網球看徐匯」。可見，徐匯區少年業餘體校網球班即培訓中國網球後起之秀的「搖籃」。經過三年的密集訓練，我的網球球技達到一個新高度。

正當我網球打得順手走高時，全國青少年網球錦標賽在青島舉行。

在地區選拔賽中，我發揮失常，意外被淘汰；一氣之下便離開我熟悉的網球埸，轉換跑道改打乒乓球了。

徐匯區少年業餘體校網球班比我低一屆的同學呂正義脫穎而出，成為上海市網球隊男子主力隊員，後又順理成章地效力中國國家網球隊，在國際賽場上爭得了好名次，為國爭光。我也為他取得的戰果而感到歡欣鼓舞，也十分榮耀。