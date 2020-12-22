《老照片說故事》往事如昨（上）

抗日紀念徽章。

人生就像一齣戲，舞台上有兩座門「出將」和「入相」，示意每人扮演著不同角色，乃是隨著時空的轉換，飾演者必須唯妙唯肖，力求完美。

回憶余之一生，九十餘寒暑至今僅是彈指一揮間，往事多已不堪回首，然而午夜夢迴時，仍有念念難忘的感覺。

時值民國三十四年（一九四五年）抗戰末期，大好山河已淪陷殆盡，日寇在河南開封強渡黃河占領鄭州、攻陷許昌、入侵洛陽，大西南陪都重慶已危如累卵。

我正在淪陷區北京 育英中學即將畢業之際，基於難忍亡國奴教育，無法忍受日本 施暴奴化教育──從高小即讀日語，徹底取消英文，每周會升旗是紅、黃、藍、白、黑五色，代表漢滿蒙回藏，每學校都派一日本人作督導。

當時精神壓力之大，各地學生遂暗自結合投入政府敵後地下工作組織，集體冒險犯難，偷渡黃河投奔祖國。

到達洛陽，有政府設置流亡學生招待所接待，同時在當地洛陽西工軍區教育部 設立完整學校制進修班，按已完成之成績考試入學，衣食住行由政府負責。

未幾，戰火蔓延向華中一帶，學校隨即開始遷徙，所幸政府仍派老師監護、領導學生逃離洛陽；晝夜兼程，風餐露宿數十日之久，中途經過潼關抵達西安，小憩數日再經咸陽寶雞，翻越秦嶺，目的地是南鄭（即今日之漢中）。

寶雞乃陝西省一省縣城，其氣候清爽宜人，環境整潔，盛產西鳳酒，休閒風景名勝有「小西湖」之稱的公園；其時我曾有機會欣賞之，當天晴空萬里無雲，碧綠湖水與藍天輝映，渾然天成。四周岸邊垂楊柳，迎風拂面，花草清香撲鼻，令人心曠神怡，流連忘返。

日後得悉當地有一順口溜，「寶雞的西鳳酒，西湖的垂楊柳，女人的手。（女孩出生即穿著長袖連手的上裝，因此其手臂白皙細緻，令人羨慕不已）」

翌日清晨老師在操場鳴笛「十五分鐘後集合出發」，隨即經過兩天艱辛徒步行程 ，走過驚險的棧道，亦見識了神秘的陳倉，誠然如詩聖李白所云「蜀道難，難於上青天」，中途曾借宿張良廟，其大殿莊嚴肅穆，一代良相張良之塑像，令人望之景仰並尊敬良深。

經過數十日顛沛流離、無家可歸的日子，終於抵達漢中。在漢江曾於碼頭充當裝卸工，以換取生活之所需，閒暇之時在漢江游泳做戲，苦中作樂亦是欣慰。

不久，政府安置師生在漢中附近洋縣，國立一中就讀；我就讀的畢業班尚未舉行畢業考試時，日寇再次猖狂攻陷長沙，戰火直向衡陽。

➤➤➤往事如昨（下）