一九五三年暑假即將開始時，我任教的浙江淳安初級師範，突然接到上級通知：學校合併到蘭溪初師，原教工另行安置。我趁等待安置期間複習功課，準備考大學。由於我從小喜歡數學，所以想報考浙江大學機電系，可是複習不到一周，縣文教科通知我，要保送我上師範學院專科學習。我不大願意，一則，師範學院畢業生一般均分配當教師，當時教師地位低；二則，我想讀本科理工專業，當時政府大力發展高等教育 ，生源不夠，理工科大學也很容易考。

文教科主要幹事宋君，知道我的心思後對我說：「你真傻，這次保送上大學的在職幹部和教師，叫調幹生，工資照發。再說專科畢業後，還是有機會讀本科的。」工資照發這一點，很誘人，我很動心。因為我家窮，父親靠種田維持一家五口人的生活，於是我就同意了。淳安縣當時屬金華專區管轄，專區規定，保送生也需進行文化科測試，測試工作由專區文教處負責。測試科目和時間均不得而知，叫我耐心等待。

七月底，正是大暑，酷熱難當，文教科通知我去金華師範參加文化科測試。我報到後就在金華師範食宿，晚上就睡在教室裡的水泥地上，所幸學校在市中心，蚊子很少，伙食也不錯。測試科目共四門，語文、數學、理化和政治時事。我記得語文試卷裡的作文題目是：「寫一件你難忘的事」。我寫的內容就是文教科保送我上大學的經過。

數理化試題，基本上是初中課程的內容，只有數學有一、兩道題涉及到高中代數。因此，考後我感到很輕鬆。到八月下旬，接到位於上海的華東師範大學的入學通知書，九月十日報到，調幹生學雜費全免，只需交幾塊錢的書費。淳安縣五名保送生中，只有一位文化科考試未過關而落選。

現時從淳安到上海全程約四百公里，坐高鐵不到兩小時，可當年我要先坐汽車 到杭州，再乘火車到上海。九月十日上午離開淳安，第二天近中午才到達上海西站。師大校址在中山北路院系調整前私立大廈大學的校園。西站去師大無公交車，我要了一輛三輪車，約十來分鐘就到了。學校大門上方掛著一長條紅布，上貼有黃紙剪成的大字：熱烈歡迎新伙伴。我一進門，學生會組織的迎新班子，敲鑼打鼓，歡迎新生。一邊有人幫助我從三輪車上取下行李，到大門左側辦理報到手續，然後帶我到住宿地。

老同學迎接新生的熱情和友好，使我感覺做個新中國 的大學生真好。住宿地是教師家屬宿舍區的新樓房，主人還未入住，暫時用來安頓新生。每戶三臥室，一餐廳，一廚，一衛，無客廳和浴室。住戶只交水電費，房租免。這在當時華師大的教師待遇已很讓人羨慕了。衛生間有抽水馬桶，入住的調幹新生沒有一個使用過抽水馬桶呢！當時感覺真好，坐了一天的汽車火車，絲毫不覺疲勞。

第二天，去校醫務所體檢，醫務人員均為女護士。女護士要我脫下內褲檢查下身。我很猶豫，有點害羞。護士說：「新中國的大學生了，還這麼保守。」

➤➤➤調幹生上大學（下）