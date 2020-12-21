一九六二年十二月十二日是傳統的冬至節，正好是個周六，傍晚我們倆外出散步，門房的兆宏遠遠向我招手，說有我的電報；我心裡一驚，那年代平信郵資八分，而電報一個字就要二、三毛，人們一般不打電報，打電報一般不是好事。我打開一看，是弟弟發來母親去世的電文。我一下子眼淚湧出，當即決定返鄉奔喪，於是馬上步行一小時，進城給弟弟發電報通知。

從我們咸陽回到浙南青田老家，最順利也要三、四天，路費四十元左右，又是母親喪葬，花費更多，家裡一時湊不起來。楊綏校長對此很關心，找人籌錢，可是周六管錢的人都回家了，他東找西湊，連門口理髮師傅當天收的理髮款，也借來一起讓我帶上。

那時是期末，考試閱卷等就全交給我妻代辦，我們本來就準備寒假回蘇州岳父家，就讓我先把兩歲多的孩子帶到蘇州放下。我抱著孩子趕半夜的「五十四次」。「五十四次」是從烏魯木齊開來的，新疆、青海、甘肅、陝西支內的人員都坐這趟車回南方。車在咸陽停兩分鐘，我背著包、抱著孩子擠上車，車廂裡擠滿人，只有兩節車廂的連接處還有插足之地，可風呼呼呼地，對孩子不好。我擠進車廂求大家容我把孩子放下，我就站在過道，站過河南，到徐州才坐上位子。

到了蘇州岳父家，我睡了幾個小時，就趕車去上海，臨走我安頓孩子，告訴他我出去給他買餅餅了，他高興地等著我。我趕到上海北站買南下到金華的票，車下午開，我抓緊去市內中百公司給舅舅家買禮物，因為母親幾年來住在他那裡，蒙受舅舅家照料。

半夜車到金華，再趕到汽車 站，去青田的汽車要天亮才開，我只得在候車室坐上幾小時；第二天上午發車，下午到芝溪頭，再步行五里才趕到舅舅家。他一家熱情接待我，告訴我媽媽剛下葬，墓就在屋後的山坡上，在外公墓下方，弟弟已去縣裡陶瓷廠上班。

我對著媽媽的牌位跪下痛哭，母親一生的淒涼都湧上心頭，彷彿那牌位就是我苦命的母親。我問大家，為什麼不等等我，讓我見母親的最後一面，我發了電報啊。舅舅他們說沒有見到電報，經他們去查問，原來電報只傳到縣郵電局，局裡電話告訴公社代為通知，幹部們要等有人來舅舅村辦事才順便告知，所以我費了幾天時間火車、汽車回來，竟然電報比我還慢，還沒有到家。

舅舅帶我到母親的墳頭祭拜，家鄉習俗墳的前方用石塊堆砌，沒有墓碑。我跪下哭著說：「媽媽，兒子來遲了。」我內心很痛苦。弟弟得知我趕回來了，請假回來給我說說母親最後一段時間的情況。我住了一些時間就去蘇州。妻子告訴我，她一人要批改我們倆八個班的試卷，寫學生的期末操行評語，忙得昏天黑地。

兒子見我回來很高興，不停問餅餅在哪裡，我只得外出給他去買一次。「爸爸買餅餅去了」經過半個多世紀一直傳為佳話。同時每逢冬至我就想起這是母親離世的日子，無邊的淒涼湧上心頭。