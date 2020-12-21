《老照片說故事》我的壓歲錢

一九五三年紙版的壹分、貳分的人民幣。

疫期蝸居在家，清理舊物，突然發現幾張一九五三年紙版的壹分、貳分人民幣 ，霎時，讓我穿越時空隧道，返老還童回到了一個多世紀前的大年三十除夕晚上。

我祖籍在湖南寶慶。那時，我家是十口之家的大家庭，上有奶奶和父母，下有兄弟姊妹七人。全家靠父親每月二十多元的菲薄工資養家餬口，家裡雖然很窮但是很快樂。有大人逗我：「老四，你最喜歡吃的菜是什麼？」我脫口而出說：「我最喜歡吃豆腐，豆腐就是我的命！」「哪麼吃肉呢？！」「看到肉，我就命都不要了！」從年頭到年尾我最期待的就是過年吃飽肉。

我小時候是個頑皮兒童，頭髮像野草一樣長，快過年了，奶奶要幫我剃頭，我也東躲西藏。年邁的奶奶只得從藏在瓦罐裡的私房錢中，取出一張一分錢的紙幣讓我買冰棒吃，我才老老實實地讓奶奶剃光頭髮。

童年記憶裡，大年三十是家裡最忙碌的一天，也是我們最高興的一天。記得有句俗話叫「小孩盼過年，大人望種田」。小時候的感覺確實如此，新春佳節時，飽受清貧之苦的父母也都要給我們七人準備新衣和壓歲錢。有肉吃、有新衣穿、有零錢花，這樣的節日，哪個孩子不期盼呢。

每到大年三十那一天，全家燈火通明，一派喜氣洋洋的景象。父親寫出對聯：「年年難過年年過；歲歲平安歲歲安！」橫批「年過歲安」貼在牆上。還要收拾祖先桌子、請牌位、上供品，患殘疾、僅剩下一條腿的母親圍著灶台忙了好幾天，作出雞鴨魚肉等十盆美味佳餚和大盆蒸蛋餃的全家福，全家烤著炭火，愉快地共享團圓飯。我們互相說著祝福和感動的話語，全家其樂融融。

接下來，壓軸大戲就是父母神秘的壓歲錢了，那的確有點儀式感，因為這是禮物也是鼓勵，還有接受之時的歡喜和感動。擔任總會計師的父親總是很有創意，每年的壓歲錢都是剛從銀行裡領出來、連號的一沓嶄新貳分紙幣。臨睡前，從不亂花錢的父親叫過我們所有的孩子，給我們發壓歲錢，一人一張嶄新的貳分錢紙幣。另外還發給每人一個用七、八層紙包好的寶慶特產雪峰蜜桔。

幾分錢聽起來很少，但那時候卻很珍貴。這貳分錢，在當時已足夠買冰棍、花生、糖塊等零食和鞭炮、玻璃彈子等玩具。於是我們把壓歲錢壓在枕頭下睡覺，夢想這兩分錢能買好多好多自己想買的東西。

記憶最深的是有一年的除夕夜，大雪紛飛，嚴寒襲人，就在我們正準備放鞭炮吃年夜飯時，一位滿頭白髮、鬍子拉渣、身穿破襖的老人來到門口乞討。母親見狀熱情地將他迎進屋內，請他一起吃飯，但老人像撥浪鼓似地連連搖頭，說只要給他盛碗熱飯就行了；按老家的風俗，團圓飯都是一家人在一起吃的，老人明顯有些顧忌。母親說「天下窮人是一家，菜飯是現成的，只是多加一雙筷子而已」，有感於母親盛情，老人才坐了下來，但那一刻，我看到他眼裡湧出淚花。

席間，母親不時先給老人夾菜後，才輪到我們，氣氛融洽。飯後老人千恩萬謝地辭別，臨出門時，偷偷塞給我一把一分到一毛、總共約五毛錢的紙幣，說是給我的壓歲錢。少不更事的我見錢眼開，瞞著父母收下了，結果在得意忘形買各種鞭炮時，被父母「審問」出來。母親氣得流淚，第一次罵我不懂事，說上小學的學費，一學期也才兩塊五，這張五毛錢，老爺爺不知要積攢多少天。

彈指一瞬，如今六十多年過去，每到除夕之夜，我總會想起這五毛錢壓歲錢。在萬分內疚同時，也感受它的溫暖與沉重，成為伴我一生的獨特印記。