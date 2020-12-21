上世紀五○年代，中國 對「造神毛澤東」達到了頂峰，僅是號稱「小紅書 」的「毛主席語錄」就印製發行了十幾億冊，中國人幾乎人手一冊。黨中央發號召：「讀毛主席的書，聽毛主席的話，照毛主席的指示辦事。」民眾的日常行動都要遵守偉大領袖的教導，「毛主席語錄」不離手不離口，每天早晚都要朗讀「毛主席語錄」，向偉大領袖「早請示，晚匯報」。凡是寫文章、講話都要用符合其內容的「毛主席語錄」開頭。

由此以來，時常有群眾找不到適合的語錄，便自己創造，打入「毛主席語錄」之列。

僅是我的記憶中，就有以下「代表作」：有個生產隊長，造反派把他當作「走資本主義道路當權派」批鬥，他的主要罪行是好喝酒，地主、富農請他喝，也「喪失階級立場」去喝。

最後，要他在社員大會上作檢討，開頭要先說「毛主席語錄」，他便念講稿似地說：「偉大領袖教導我們說：『酒是好東西，就是有些人用壞了』。」因為找不到適合的，便自己編了這條語錄。造反派也不敢懷疑，也認了是「毛主席說的」。

有個社員借人家的錢，要他還錢也不還。借錢人就自編「毛主席語錄」嚇唬他說：「偉大領袖教導我們說：有借有還，借錢不還是混蛋。」借錢者怕當混蛋，乖乖地把錢還給了人家。

最精采的當屬關於生死的兩條「毛語錄」：一條是計畫生育年代實行「一胎化」政策時的：「只生一個好，多了不能要。如果再懷孕，一定要做掉！」

殯葬改革時，強調死人要火化，有人創造的「毛語錄」是：「火化好，反正死人不知道；又省棺材又省地，是為活人謀福利 。」

群眾的這類創作，通俗易懂還押韻，順口好記，比「真毛語錄」流傳的快而且更廣泛。有人稱之是「魚目混珠」，可是誰能分清哪是「目」哪是「珠」呢？！只好讓它「混」吧！難怪直到今天我還記得。