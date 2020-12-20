結果出來後，我拿著化驗單就診，接診的是一位頭髮花白的老醫生，應該有六十多歲了。文化大革命以後，出診看病的都是年輕醫生，年長的醫生幾乎見不到，經驗豐富、醫術高超的老醫生更是鳳毛麟角，我感到頗為意外。

老醫生仔細看了化驗單，問了病情，聽了心肺，摸了腹部，懷疑是急性肝炎，推翻了急性菌痢的診斷，讓半個月以後複查轉氨酶。

在那個年代，就診冊上醫生的診斷紀錄，尤其是簽名，都非常潦草，有如天書一般，彷彿誰的字愈讓人認不出來，醫術就愈是高明。而這位老先生寫的卻規規整整，一筆一畫，尤其簽名，簡直就是硬筆書法。

回到單位所在的城市半個月後，我去當地有名的省第二附屬醫院複查。接診的是位三十歲左右的女醫生，當她翻開就診冊時突然停住，眼裡露出懷疑、驚詫、興奮的光芒，不顧室內就診的病人，驚驚乍乍地大聲說：「啊？張教授出診啦！張教授出診啦！」

這一喊不要緊，診室裡六、七張桌子上的醫生幾乎都受驚似地：「啊？」了一聲，齊刷刷圍過來，爭看就診冊上的簽名，把我這個病人擠到了一旁。一位男醫生看過簽名以後，擠出來急匆匆走出診室，沒多久便走了回來，一進門就大聲說：「我剛給協和的同學打電話，確實是張教授出診了。不過……」

沒等他再往下說，醫生們紛紛急切地問道：「不過什麼？」男醫生說：「還不是完全解放，讓他出診是勞動改造。」一位女醫生說：「讓出診總是好事，應該離解放不遠了。」眾人連連點頭道：「嗯，有道理。」

讓這麼多醫生尊敬和牽掛，這是個什麼人物呀？我走出診室打開就診冊，上面端端正正寫著三個字：張孝騫。

文革結束多年後，我才瞭解到，這位張教授是聞名國內外的內科專家、醫學教育 家、中國 消化病學的奠基人。文革中，張孝騫被扣上「反動學術權威」和「特務」的帽子，關進牛棚，受到打擊批鬥。

那些遠離北京 的醫生們，看到他出診之所以激動得歡呼雀躍，不僅是因為崇拜他，還因為他曾擔任過中國協和醫科大學教授、副校長，桃李滿天下。看到老師有了出頭之日，自然喜不自禁。算是那段特殊歲月的小插曲吧。

➤➤➤文革時看病（上）