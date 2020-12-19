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文革時看病（上）

劉拴虎

萬萬沒想到，我的一次普通就醫，引起一次轟動。一九六七年文化大革命正如火如荼地進行，單位造反組織緊跟革命形勢，組織創作人員去北京觀摩學習革命派的演出。那時演出是不售票的，免費發給革命團體和造反派，外地人根本弄不到票。我文化部有同學，剛分配去不久，屬於新生力量的革命小將，我透過他拿到戲的票子，約定天橋劇場前集合分發戲票。

那天烈日炎炎，各地抵京串聯的人很多，電汽車都很擁擠，當我滿頭大汗趕到時已是下午五時許，氣喘吁吁分發完戲票，才覺得口乾舌燥，飢腸轆轆。旁邊有一家小餐館，露天擺著幾張桌子，四周擠滿人，取餐窗口排著等待取餐的長龍，個個汗流浹背，溽熱的空氣中彌漫著難聞的汗臭味。我本想去找一家店堂內的餐館，但一是太累了，二是看戲的劇場很遠，時間來不及，只好硬著頭皮去烈日下排隊。

好不容易挪到取餐口，發現賣的是我愛吃的白肉罩火燒，但做工粗糙，佐料不講究。肚子餓了，飢不擇食，站在烈日下就著汗臭味狼吞虎嚥地添進肚子。看看手表，已快到開戲時間，急忙跑去擠公交車。

趕到劇場門口時，開演的聲已響起。劇名已經記不清，內容無非是歌頌革命造反，充斥著貌似慷慨激昂的空洞口號，味同嚼蠟。進劇場時覺得額頭有些發熱，後背發緊，以為是在炎熱的大太陽下跑了一整天，連累帶曬造成的，休息休息就會好，沒有太在意。不料愈燒愈厲害，感覺卻像掉進冰窖裡，冷得瑟瑟發抖，身上卻像火炭。中間休息時想回住處去，但一想，對樣板戲重視不重視是對文化大革命的態度問題，扣上這頂大帽子，可就吃不了得兜著走了，只好硬撐到演出結束。已經沒有力氣擠公交車，叫了一輛三輪，拉去附近一家醫院去看急診。

折騰了半天，診斷為急性菌痢，拿了藥已是深夜近一時了。因為我並不拉肚子，對於急性菌痢的診斷頗為懷疑，第二天到協和醫院（當時改名反修醫院）去看，接診的是位年輕女醫生，簡單地問了一下病情，開了化驗單讓我去化驗，結果出來後再掛號來診。

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